Turull avisa al PSOE que incumplirán el pacto de investidura si no hay una amnistía "integral"

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, avisa al PSOE que incumplirá el pacto de investidura si no hay una amnistía "integral y de aplicación inmediata", como ya demostraron al tumbar la ley de amnistía que presentó el Gobierno este miércoles por las exigencias del partido catalán con respecto a los delitos de terrorismo y traición.

Cabe destacar que los siete diputados de JxCat votaron en contra de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados este martes, por lo que se retrasará su tramitación y ahora tendrá que volver a la Comisión de Justicia, abriendo la posibilidad de realizar cambios en el acuerdo.

En una entrevista en Rac1, el secretario general de Junts per Catalunya ha negado que esto sea una amenaza y ha pedido concentrarse en buscar soluciones para lograr un acuerdo compatible con lo que defienden, algo que ve posible.

Tras explicar que ha hablado con el secretario de organización del PSOE, Santo Cerdán, en las últimas horas, ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para arreglar la ley: "Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto".

Según ha dicho Turull, el pacto con el PSOE para la investidura era "para resolver el conflicto político" entre Cataluña y España: "La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", ha expresado.

Turull ha continuado dando explicaciones de por qué su grupo parlamentario había rechazado la actual ley de amnistía. "No había vías de agua, pero las han abierto a martillazos y ahora las tenemos que blindar", ha ilustrado Turull sobre la ley que se votó ayer y que, según el secretario general de Junts, todavía hay margen para reforzar en comisión.

Para JxCat, la ley de amnistía debe cubrir "a todos los represaliados" del proceso soberanista, desde las causas del 1-O hasta los CDR de la operación Judas o el caso 'Volhov'.

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha señalado que la ley de amnistía debe ser una ley que proteja "del mal uso que hace la cúpula judicial española" de las normas.

La portavoz de JxCat en el Congreso también pedía al Gobierno que ejerza su autoridad, en declaraciones a TV3. "Todos estamos expuestos a esta arbitrariedad de la cúpula judicial española y por eso pedimos al Gobierno que ejerza la autoridad que tiene ante estos hechos que son inaceptables".

Nogueras también ha lanzado un dardo a los que han criticado a JxCat por votar 'no' ayer a la norma en el Congreso: "Los que nos riñen y tienen tanta prisa han tenido cuatro años para hacer la ley de amnistía. Y hasta que Junts no apareció en la ecuación, la amnistía no se puso encima de la mesa", finalizaba.