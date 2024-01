Puigdemont quiere ser inviolable, como si fuese un rey

La legislatura se encuentra en una fase de jaque. Aún no hay mate. Junts ha rechazado la ley de amnistía que pactó e, incluso, reformó. Pedro Sánchez no puede convocar elecciones generales hasta finales de mayo, pero en junio hay europeas, con lo cual la opción de disolución de las Cortes no sería factible hasta el verano.

La otra opción es volver a negociar con Junts en la comisión de Justicia del Congreso una nueva reforma del proyecto de ley, pero lo que Puigdemont quiere es, prácticamente, que se le declare inviolable, como el Rey. Un blindaje integral, incluido los delitos de terrorismo y de traición, no serían aceptados ni por el Tribunal Constitucional ni por el de la Unión Europea.