El PSOE exige a José Luis Ábalos que deje el acta de diputado en un plazo de 24 horas por el caso Koldo

La ejecutiva del PSOE ha pedido al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que entregue su acta de diputado en un plazo máximo de 24 horas por la implicación de su ex hombre de confianza, Koldo García, en una trama de cobro de comisiones en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia.

El PSOE pide a Ábalos que dimita por "responsabilidad política". "No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, pero sí existe una responsabilidad política", ha afirmado este lunes la portavoz del PSOE, Esther García, que ha recordado que el ex ministro socialista -que fue destituido por Sánchez en julio de 2021- no está ni imputado ni investigado.

La decisión se ha tomado por parte de la ejecutiva por unanimidad, y se produce después de que varios ministros enseñaran la puerta de salida a Ábalos y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que la lucha contra la corrupción "debe ser implacable, caiga quien caiga".

Hasta ahora, José Luis Ábalos se ha negado a dimitir. "Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento", explicó Ábalos en una entrevista en La Sexta.

Pero Peña se ha mostrado convencida de que Ábalos actuará ahora "en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista" y "el resultado en las próximas horas será positivo para la organización y para el propio" ex ministro.

La portavoz del PSOE ha asegurado que "varias" personas del partido han hablado con el ex ministro en los últimos días, sin dar nombres concretos, y ha recordado que la decisión sobre la entrega del acta la tiene que tomar el propio diputado, a quien informarán de la resolución de la Ejecutiva por los "cauces habituales".

Además de reclamar a Ábalos su acta de diputado, el PSOE ha acordado registrar de manera inmediata en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de una investigación sobre la compra de material sanitario por las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus.

Según ha explicado, "la primera tarea que ocupará a esta comisión de investigación será el caso de Koldo García.

Peña ha indicado que el PSOE "se rige por tres principios muy claros en todo lo que concierne a la corrupción política": "la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades". Dicho esto, ha recalcado que no son "iguales" y "ante un posible caso de corrupción" su partido da "la cara" y asume "responsabilidades, muy por encima de las judiciales, por el bien de la política y por el bien de las instituciones".

"Por tanto, personalmente orgullosa de un partido que es capaz de poner por delante todo lo que tiene para acabar con la sinvergonzonería de algunos y la inacción de otros, como el Partido Popular, que nunca toma medidas", ha aseverado Peña.