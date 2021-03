La Mesa de la Asamblea de Madrid no admite la disolución de la cámara

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien a su vez había firmado este miércoles un decreto para disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas el 4 de mayo, han informado fuentes parlamentarias.

Con esta decisión, la Mesa entiende que la Asamblea no está disuelta hasta que el decreto de Ayuso se publique el jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, porque de lo contrario no podría haber admitido a trámite las mociones.

Ésta es la tesis que sostienen, al menos, los grupos que se han mostrado favorables a calificar las mociones de censura, el PSOE y Ciudadanos, partido al que pertenece el vicepresidente madrileño cesado, Ignacio Aguado, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad.

Estos dos grupos cuentan con dos representantes cada uno en la Mesa, órgano que completan el PP (2 miembros) y Vox (1), y donde no tienen representación Más Madrid ni Unidas Podemos.

Más Madrid ha registrado la moción a las 13:00 mientras que el PSOE lo ha hecho a las 13:07 con Mónica García y Ángel Gabilondo como candidatos, respectivamente.

Fuentes del Gobierno regional han señalado que Ayuso ha firmado el decreto con la convocatoria de elecciones a las 12:00 y "la decisión queda decretada en ese momento" por lo que "cualquier moción de censura es posterior a esa decisión". Sin embargo, la Mesa ha actuado bajo la premisa de que el decreto no está en vigor al estar pendiente su publicación en el BOCM, con lo que considera no hay razón para no admitir las mociones de censura.

Con la decisión de la Mesa queda en el aire la convocatoria electoral, puesto que según dispone el Estatuto de Autonomía, la disolución anticipada de la Asamblea y consecuente convocatoria de elecciones por parte de la Presidencia no está permitida si se encuentra en tramitación una moción de censura.

Fuentes parlamentarias han indicado que es probable "que esto termine en los tribunales".

Según dispone el Reglamento de la Asamblea, ahora la Mesa debe dar cuenta de la presentación de las mociones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Junta de Portavoces, y dentro de los dos días siguientes podrán presentarse mociones de censura alternativas.

Transcurrido dicho plazo, el presidente de la Asamblea debe convocar el pleno para el debate y votación de las mociones, que no puede realizarse antes del transcurso de cinco días ni después de 20 desde su presentación.

En la Asamblea, por ahora continúa la actividad con normalidad, y de hecho la comisión programada para esta tarde (de Presupuestos, Hacienda y Función Pública) ha comenzado a la hora prevista (las 16:00) pero sin la participación del PP. La Asamblea mantiene también por el momento la convocatoria del pleno de este jueves.