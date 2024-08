Xuan Lan: "El yoga es un trabajo de transformación desde dentro"

Durante más de un decenio Xuan Lan (París, 1974) estuvo vinculada a España, en Barcelona, trabajando dentro del sector financiero, pero su auténtica vocación iba a estar en su pasión por los hábitos saludables y el yoga, convirtiéndose en un referente en el mundo de habla hispana. Así, comparte consejos en redes, con tres millones de seguidores, libros y en su plataforma online XLY Studio. Desde 2012 se dedica a la enseñanza del yoga y a difundir esta disciplina espiritual. Acaba de publicar su viaje vital La buena hija vietnamita, su nuevo libro de Grijalbo, tras los éxitos de ventas de Mi diario de yoga (2016) y Yoga para mi bienestar (2018).

-Todo el mundo sabe qué es el yoga ¿pero qué es el yoga para una divulgadora como usted?

-Es una disciplina espiritual que tiene una vertiente física que hay que cultivar y que nos ayuda en la salud y bienestar. Cualquiera lo puede practicar, incluso los niños. Por un lado está la postura, la salud holística, mejora el sueño y la concentración y mejora a la persona en todos los aspectos.

-Y le pueden decir que hay ejercicios más 'animados', menos 'aburridos'.

-Es un error querer practicar crossfit sin estar preparado pensando que te vas a divertir porque tiene mucha acción frente a otras disciplinas más 'tranquilas'. El yoga es un trabajo de transformación desde dentro, frente al deporte en general, que es una transformación física. Es una disciplina más profunda para la mayoría de los que la practican porque es un buen complemento para el ejercicio físico. En el entrenamiento de la mente el yoga ayuda mucho y permite abandonar los hábitos sedentarios.

-¿No estamos acostumbrados a parar, a meditar?

-Por eso el yoga mejora el estado mental y ayuda a ser mejores personas. Es un camino lago. Yo era una persona introspectiva. Cuando empecé a dirigir sesiones, con treinta y pocos años, veía que la gente venía aprender de mí . Esa timidez profunda que no sabía gestionar la fui superando con la enseñanza. El yoga me ha permitido ganar en autoconfianza y alcanzas lo que no imaginaba. Con el yoga el cuerpo es más resistente, más fuerte. Eso para mí aporta autoestima.

-Con la autoestima uno descubre habilidades que no conocía.

-Nos saca del día a día, de la llamada zona de confort. Vamos descubriendo, vamos conectando, reconociendo nuestros estados emocionales. La ira, el enojo, el estrés... gracias al yoga me he permitido reconocerlos y gestionarlos de otra manera.

-¿Cómo se lanzó a impartir sesiones de yoga?

-Comencé con los compañeros de trabajo. Tenían buena opinión de mis enseñanzas. En dos años me lancé profesionalmente. Trabajaba en una gran empresa, con el concepto de ostentar un estatus. Venía de una familia de emigrantes vietnamitas que me enseñaron a conquistar un estatus para evitar comentarios racistas, el bullying. Era una necesidad. Trabajé en un banco en Estados Unidos, en España. Pero llegué a un momento de plantearme todo, de sentirme más completa, más plena. Y el yoga era una opción para ese objetivo.

-¿No había hecho yoga de niña, en el entorno de su familia?

-No, no fue por influencia familiar. Empecé en el yoga siendo adulta. No era por raíces culturales en la familia sino que lo descubrí en Estados Unidos. Con los años me hice profesora aprendiendo de maestros, de gurús.

-¿Cómo debe ser un profesor de su materia?

-Debe ser un buen instructor. Lo que comunica lo tiene que sentir en su propio cuerpo, de haberlo experimentado. Un profesor de Historia no tiene que haber vivido una guerra, pero uno de yoga necesita muchas horas para transmitir lo que siente. Yo llevo 24 años practicado el yoga pero hasta doce años después de empezar no me atreví a dirigir una clase, a enseñar a los demás a la relajación, a la respiración,

-¿Cómo puede iniciarse alguien?

-Para un practicante de yoga si empiezas con dos veces a la semana está muy bien. Es lo justo. Tres a la semana, si te gusta mucho. Unas personas prefieren levantarse temprano, otros no tienen nada tiempo y buscan un momento. Es integrarlo en la vida cotidiana, que no sea una dificultad ni un estorbo.

-¿Lo pide la mente?

-Sí te sientes mejor, duermes mejor, estás más tranquilo- Estar en contacto con tu propio bienestar en ineludible. Y sí, lo pide la mente. Hay gente que se levanta a hacer ejercicio por obligación, para curarse. El yoga es más preventivo. La prevención es la mejor manera de cuidarse, es como lavarse los dientes todos los días.

-¿El móvil sería un problema en la estabilidad pero a su vez es la herramienta que le permite a usted estar en contacto con sus seguidores?

-Porque el móvil es una herramienta de la que cada uno ha de responsabilizarse. Dedicarle el tiempo necesario, pero no más allá. Es dosificarlo, como el café, que no lo deberíamos tomar por la tarde. Me encanta hablar con mi familia en el extranjero y no podemos rechazar la tecnología. Yo grabo vídeos, me conecto, pero el problema con el móvil es que no somos conscientes del tiempo superfluo que le dedicamos. Yo no enciendo el móvil hasta después de desayunar...

-Hay muchos tópicos sobre el yoga, como que obliga a dejar la carne.

-El yoga te da herramientas para saber cómo cuidarte, para hacer una buena digestión, un buen sueño. El yoga no es un estilo de vida, puedes comer carne, beber alcohol, salir de noche. Pero el yoga te hace reconocer que te estás pasando, paras antes de hacerte daño. Antes de decantarte por ser vegano tienes que cuidar de tu alimentación, si es equilibrada. En realidad hay que evitar lo industrial, lo procesado, antes. No es cuestión de hacerse vegano por quedar bien. Son conceptos holísticos más grandes, como velar por una agricultura más sostenible, por ejemplo.

-¿Cuál sería la dosis para darle una oportunidad al yoga?

-Si tienes una necesidad de salud el yoga va a motivar a acercarse a él. No es lo mismo si entramos al yoga por una necesidad física, con expectativas altas, que sólo por probar. La cuestión es encontrar con un profesor que conecte. Le daría tres oportunidades, tres clases. Hay que practicar esta disciplina con menos prejuicios. Mi consejo principal es investigar en uno mismo, trabajar en el mudo interior. Estamos tan interesados en el exterior que no nos buscamos en el interior, para dar sentido a nuestra existencia.