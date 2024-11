"El PP creó unas expectativas que han provocado frustración"

Rafael García Porras es el secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que defiende los intereses de 400 centros, 16.000 profesionales y 260.000 alumnos. La patronal representa al 70% de la enseñanza concertada en esta comunidad.

Ha desarrollado su carrera profesional en los Maristas desde sus inicios como profesor en el Colegio Cervantes (Córdoba), donde fue jefe de estudios y director. Luego ejerció de coordinador de calidad, responsable de educación y de recursos humanos de la Provincia Marista Mediterránea.

Con él hablamos para haber balance del Ejecutivo de Juanma Moreno cuando ya se ha pasado el ecuador de su segundo mandato.

Pregunta.En líneas generales, ¿cómo está la salud de la educación andaluza?

Respuesta.La educación andaluza goza de buena salud. No es un sector que tenga graves problemas, como así lo demuestran las encuestas de satisfacción que se hacen en la comunidad autónoma, donde la enseñanza no aparece entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Dentro de ella, la educación concertada, pese a las dificultades que presenta, también se encuentra bien de salud. En el caso de los centros que representa Escuelas Católicas, que son unos 400 en la región, hemos afrontado muchos cambios de innovación pedagógica, con el sello inconfundible de continuar siendo centros familiares.

P.Esas dificultades se pueden denominar “históricas” por la de años que llevan reclamadas...

R.Se ha avanzado muy poco históricamente. Pero con el actual Gobierno andaluz del PP sí se crearon muchas expectativas que han provocado una frustración muy grande.

P.Me imagino que alude al asunto de los conciertos en FP y Bachillerato...

R.No entiendo que en otras comunidades donde gobierna el PP y con peor financiación autonómica sí se hayan concertado y aquí apenas se haya hecho. Esto supone un drama para muchas familias, especialmente para las clases más humildes, que no pueden costear el Bachillerato o la FP en el centro deseado.

P.Educación ha defendido tal postura por falta de demanda...

R.Eso no es así. Cuando un centro pide que se concierte el Bachillerato o la FP lo hace porque ya cuenta con esos alumnos. No nos pueden decir que no existe demanda para el acuerdo.

P.¿Existe quizás cierto complejo por parte del PP andaluz a la hora de dar un trato igualitario a la concertada?

R.Lo que se evidencia es que el PP no tiene la misma política educativa en Andalucía que en Valencia, Murcia o Madrid. En las dos primeras comunidades se concertaron estas etapas mediante la financiación a los centros, una medida menos costosa que lo que hizo Madrid, donde se puso en marcha un programa de becas. Nuestros centros lo único que piden con estos conciertos es estar abiertos a todos los alumnos, no sólo a las familias que económicamente se lo puedan permitir.

P.Otro asunto en el que llevan tiempo batallando es el de la cuantía en la partida de “otros gastos”...

R.Aquí me remito al estudio elaborado por la Universidad Loyola, que desvela que en esta partida los colegios concertados han perdido un 40% de dinero. No debemos olvidar que esos centros reciben un importe de las administraciones para el personal, otro para gastos variables y un tercero, el de otros gastos, fijado por unidad y etapa. Pues bien, éste último no se ha cambiado desde 1985. En Cataluña, con un Gobierno del PSC y ERC, decidieron aumentar esta partida precisamente un 40%, algo que llevamos años reclamando en Andalucía.

P.Cómo afecta esta pérdida de financiación en el día a día de un centro...

R.Pues imagínese cómo ha cambiado el funcionamiento habitual de un colegio en 40 años. De cubrir sólo los gastos de luz y agua a tener que hacer frente a la digitalización.

P.También lamentan el agravio comparativo con la enseñanza pública...

R.Un claro ejemplo de esta falta de actualización es la de la función directiva, que se acordó en 1999 y por la cual se abonaban ayudas en un colegio de tres líneas para las responsabilidades de director, subdirector y jefe de estudios. Este esquema se ha quedado desfasado, ya que un equipo directivo escolar requiere de más personal para todos los cometidos a desempeñar actualmente. Otro ejemplo: nuestros docentes no tienen sustitutos hasta que no pasan 10 días naturales, lo que nos lleva a estar en una situación muy precaria. Y no quiero decir con esto que los centros públicos se encuentren en el paraíso, pero en comparación con la enseñanza concertada, sí.

P.Teniendo en cuenta estas demandas, ¿la relación con la Consejería de Educación pasa por un momento de alta tensión?

R.No. Todo lo contrario. He de decir que la comunicación con la consejera actual, María del Carmen Castillo, y con la anterior, Patricia del Pozo, siempre ha sido fácil. Se intenta ayudar, pero se avanza muy lentamente. No hay falta de voluntad, pero deben abordarse cuanto antes los problemas fundamentales de la educación concertada en Andalucía, que son la actualización de la partida para otros gastos, la ampliación de la plantilla y el aumento de los conciertos en función de la demanda real. Creo que el motivo de que estas peticiones no se atiendan va mucho más allá de quien se encuentre al frente de la consejería. Es algo que compete al Gobierno andaluz y a la presidencia del PP autonómico.