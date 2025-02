Marisol Salanova desmenuza el fenómeno de Taylor Swift

Marisol Salanova (Valencia, 1982) es comisaria y crítica de Arte y se encarga de la versión española de Taylor Swift en primera persona (editado por Libros del Kultrum), adaptación del volumen de Helen Hunt que analiza la gran figura musical actual, mucho más allá de los acordes. Es un fenómeno que abarca todo lo que es su generación. Salanova es crítica en ABC Cultural y en la Cadena SER y aceptó este proyecto que se aleja de su perfil habitual por la dimensión del personaje en sí. Swift trasciende de la música o del escenario para ser un fenómeno global y un símbolo en sí mismo.

Pregunta.-Si se encarga de pulir un libro sobre Taylor Swift es porque es usted se considerará una fan.

Respuesta.-Es una figura siempre me ha gustado. Me ha interesado en todos los sentidos. El escritor Jorge Carrión me puso en contacto con el editor porque se necesitaba alguien que le diera una mirada española para esta edición. La hemos analizado como artista y como persona. Es una cantante en continua transformación, que se ha adaptado a los tiempos sin perder su esencia. Es capaz de llevar a sus fans de una época a otra y mantenerlos.

P.-Como todos los grandes de esa talla internacional.

R.-Ha tocado los géneros musicales principales, del pop al folk, algo tan estadounidense como el conuntry, el indie-folk.

P.-¿Se animará con el electrolatino, por ejemplo, que vendría bien para la cultura hispana en estos momentos?

R.-No se ha pronunciado si tiene en su mente hacer temas latinos, pero no descarto de que haga alguna incursión Ella está abierta a la experimentación musical y su aproximación a todo lo que es hispano es interesante para ella. Le gusta mucho la música de Shakira, como ha contado varias veces.

P.-The Eras Tour, que culminaba en diciembre en Canadá, ha sido un acontecimiento sin parangón allá donde iba.

R.-En cada ciudad donde ha estado ha subido el PIB por todo lo que genera en turismo, en repercusión en esas mismas urbes. Los precios de los hoteles se dispara, como sucedió en Madrid. Las ganancias indirectas son brutales. Es una artista que no olvida nunca sus planteamientos solidarios, para dar ejemplo. En cada ciudad donde ha actuado ha donado 50.000 dólares al Banco de Alimentos. Y tambié recompensa con bonificaciones a su equipo. Cada integrante ve mejorado su sueldo. Cada bailarín ve mejorado su caché en el sector. Estar junto a Taylor te revaloriza.

P.-No es, de todas formas, una artista que se lleve bien con sus compañeras directas.

R.-Hay celos. Katy Perry o Lady Gaga, estaban en el top cuando Taylor apareció con fuerza en 2009. Muchas de sus 'rivales' pensaron que aquella chica rubia era flor de un día. Pensaban de ella que era algo menor, entrañable. Y ahora es una de las mujeres más ricas del mundo.

P.-¿Es de las que arriesga?

R.-Taylor es de mentalidad empresarial. Ella aprende de las demás. Sabe que su estrellato dura lo que dura y que tiene que ir invirtiendo en otras cosas. Ella es de diversificar en creatividad, en la producción audiovisual. Tiene pensado en lanzarse al mundo del cine y se ve como directora en unos años, No siempre va a ser cantante. Eso lo tiene claro.

P.-¿Puede decirse que tiene obsesión por agradar al público?

R.-Se preocupa en que le digan que se repite. Es asombroso que no repitiera vestuario en su gira. Por eso toca diferentes estilos. Ella dice que su mayor pesadilla es que el público diga que le rechaza porque no contempla en ella algo nuevo. Siempre está innovando en sus shows y nadie se lo puede negar. Por eso engancha a los fans, continuamente les está sorprendiendo. En esta última gira hay fans que la han seguido a lo largo del mundo porque su show variaba casi cada noche. Eso es un esfuerzo casi inigualable en la élite.

P.-¿Swift piensa en sus shows como si se compartiera por trozos en las redes?

R.-Sabe está siendo grabada por miles de fans en cada actuación y por eso no le gusta repetirse. Ella está rodeada en el escenario de cámaras, para ofrecer algo nuevo siempre.

P.-¿Cómo ha sido la experiencia de seleccionar imágenes de alguien de las que existen cientos de miles de fotos?

R.-Hay tanto material para elegir que en realidad es una labor inagotable. Este libro surge de la compra de derechos de Helena Hunt, que lo escribió de 2019. Se había quedado obsoleto con los años transcurridos por todas las imágenes que se podían incorporar. Hay fotos de sus inicios pero había que actualizar mucho. Mantenemos el prólogo y se hace una edición más extensa, con cronología de citas. De 2019 a 2024 es un período muy importante. Para este libro me propuse seleccionar 20 imágenes que representaran los hitos de su carrera. Me dieron una preselección de 600 imágenes y de ahí elegí las 20.

P.-Es un personaje de citas. Cada entrevista es un acontecimiento.

R.-Fue portada de Time en 2023, la primera vez que una artista musical ocupaba ese lugar. Se puede hacer una biografía a través de sus frases. El libro se extiende en las declaraciones que ha hecho durante año. Siempre temió que se convirtieran en un juguete. Conseguía tantos premios que los demás pensaba que iba a ser un fenómenos pasajero. Su madre ha tenido dos veces cáncer.

P.-Taylor también ha ajustado cuenta con sus ex novios en las canciones. Shakira no ha sido la única.

R.-Ella ha contado su vida en sus canciones. Le dedicó un disco tras su ruptura al actor Jake Gyllenhaal y él ha tenido que defenderse de las iras de los swifties que se lo toman por lo personal. Hay también una canción sobre un novio anónimo en el que ante su frustración le desea a alguien que se lo merezca. Su romance con Harry Styles tuvo a medio mundo pendiente y ahora todas miradas estaban en su pareja actual, Travis Kelce, durante la Super Bowl. Ambos son por separado ídolos de primera fila en Estados Unidos.

P.-¿Qué edad tienen los swifties?

R.-Es transversal. La admiración por Taylor Swift va más allá de las edades. Pueden ser jóvenes o señoras de 60 años. Eso sí, se hablan de que a su lado están los novios o maridos "sujetabolsos'.