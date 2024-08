Javypablo: "'Nature is home' es un proyecto de festival sostenible"

Javypablo es un dúo formado por dos hermanos que aman la música. Los jóvenes componen sus propias canciones, con las que quieren transmitir todo lo que les sucede, su lado más humano, aquel que vive la gente en el día a día. Nacidos en Málaga y orgullosos de ser andaluces, los cantantes también se han embarcado en nuevos proyectos que están relacionados con la música: Nature is home es un festival en el que se reúnen artistas de distintas disciplinas para aprender los unos de los otros durante varias jornadas. Esta idea se desarrolla en varias ciudades de España y esperan poder seguir creciendo.

–¿Cómo surgió la idea del último disco?

–Habla de dos filosofías muy claras para nosotros. Una era la de Alejarse de los tristes, que es una filosofía de nuestro papá, que tanto nos decía y que en paz descanse: no es lo mismo estar triste que ser un triste. Ser un triste es una persona que es muy tóxica, que te desgasta mucho, te quita la energía. Hay muchos perfiles así. La hicimos canción y es uno de los dos pilares de este último disco, que además tuvimos la suerte de colaborar con El Kanka, que todo el mundo sabe quién es, un tremendo artista y persona, amigo nuestro y referente. Somos, de ahí a que le hemos dado mucha importancia a ese titular de "Somos Javypablo". Es uno de los temas principales del disco, define cómo somos realmente nosotros. Nos gusta trabajar siempre en equipo, no somos solo dos personas, dos hermanos que ponen la imagen. Detrás está Alfredo, está Hanna, que es mi pareja y que se ha encargado de toda la dirección artística y visual siempre desde que hemos arrancado. Describe que nos gusta estar en familia, hacer las cosas en equipo. Venimos del baloncesto, de trabajar en equipo toda nuestra vida, y esos son los dos pilares de este último disco. somos nosotros y aquí estamos. Y quedaremos.

–También están trabajando en proyectos nuevos. ¿Algo que se pueda adelantar?

–Viene un EP que creo que es el trabajo más bonito que hemos hecho hasta ahora. Tiene seis canciones, pero puede que siete. Se lanzará seguramente en octubre y no sabemos cuándo se cerrará, porque estamos ahora en proceso de decisiones, pero entendemos que hasta febrero se irán lanzando canciones hasta cerrar el EP. Es lo más emotivo que hemos hecho hasta ahora y tenemos de todo, desde música para la fiesta, música también muy sensible o música muy épica y emotiva. Este EP es muy homogéneo, del mismo género, del mismo estilo y que habla un poco del estado emocional en el que nos hemos encontrado mi hermano y yo este último año y medio. El título es Para que te quieras quedar, que está relacionado con nuestra carga emocional. Después de haber publicado dos discos, ya tenemos un caminito hecho y no paramos de crecer más en una industria que es muy compleja. Nosotros seguimos soñando y este trabajo le va a llegar a mucha gente o mínimo a la gente que nos sigue. Hay muy pocas colaboraciones, el grueso es nuestro y tiene su introducción y su desenlace. Está todo muy bien guiado. El primer sencillo va a salir en octubre y estamos muy seguros de que va a gustar a mucha gente porque se va a sentir muy identificada con todo lo que vamos a decir y enseñar.

–¿Qué es para usted la música?

–La música es terapia. Podría decir mil cosas, pero es una compañera de vida. Desde que eres pequeño hasta que te vas. Te acompaña todos los días, tanto en los momentos duros, como en los momentos buenos, como en los momentos dramáticos, los momentos que te dan alegría, te emocionan, está contigo en todo.

–¿Qué pretenden transmitir a la gente a través de su música?

–Que se identifiquen con lo que contamos. La inmensa mayoría pasamos por las mismas etapas. Hay gente que desgraciadamente está en situaciones más complicadas, otras que menos, pero salvando un poco la distancia y las diferencias que son evidentes en cualquier parte del mundo, todos pasamos por lo mismo. Desde nuestro humilde punto de vista y de nuestras vivencias, las tratamos de explicar a través de las canciones. Nuestra manera de ser y de vivir es vivir la vida al máximo. Hemos sido siempre así, toda la vida hemos sido así, pero yo creo que por como nos han educado, que hemos tenido un papá y tenemos una mamá que nos han educado tremendamente bien. Todo el mundo pierde un ser querido importante, la vida se acaba y hay que disfrutarla al máximo. Hay que tomarla con muchísimo humor: hay que reírse de uno mismo, pasarlo muy bien, tratar de superar los momentos complicados, que los vamos a seguir teniendo. Y eso es lo que nuestra música trata de transmitir.

–También tienen un proyecto artístico: Nature is home.

–Es un proyecto de festival. La idea nace en el 2021 a raíz de contratarnos para tocar en un evento de Pecha Terraza, en los Montes de Málaga. Les propusimos que fuera un evento donde artistas y gente creativa puedan también ofrecer y enseñar sus proyectos, ya sea un tatuador o un fotógrafo o un pintor. Lo llamamos Nature is our home. Y cuando terminó aquello, que encantó, decidimos repetir al año siguiente en Asturias. Éramos 15 personas en una casa rural, porque todo tiene que ser en la naturaleza, y organizamos actividades de todo tipo. Repetimos a los dos meses y ya había 30 personas. En 2023 fuimos a Galicia y al parque natural que hay en el interior de Cádiz, que es donde nos estamos asentando ahora mismo. En Galicia éramos 20, este año hemos vuelto a repetir y ya éramos 35. El verano pasado en Cádiz éramos 40 y en diciembre decidimos cerrar el año y éramos 100. Este año hemos hecho cinco ediciones. También hemos creado la versión For Artists, que es un campamento musical para productores y compositores en Asturias. Ha sido todo un éxito también. También tenemos otra versión que es For the Oceans, dirigida únicamente al mar. Hacemos acciones de recogida de plástico, de limpieza de fondo del océano... Todo lo ambientamos en el mar, también los talleres. Hacemos conciertos acústicos con artistas de toda España o incluso con bandas y practicamos deporte. Somos un proyecto sostenible, hacemos acciones en defensa del medio ambiente. También es un escenario y una plataforma en el que todos salimos ganando humanamente porque se genera una convivencia brutal, porque las ediciones son de martes a domingo, con lo cual existe una convivencia muy intensa entre los artistas que convocamos y el público que compra su plaza y viene. Trabajamos mucho para que todo esté muy cuidado al detalle y la gente viva una experiencia que se lleva a su casa y no lo vive nunca más. Y afortunadamente está pasando.