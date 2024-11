“En España mi carrera se transformó”

La trayectoria de Carlos Rivera (México, 1986) ha estado desarrollándose durante dos décadas consagrada al amor en una doble vertiente. El que siente el artista hacia un trabajo que abarca teatro, música y televisión y también al que le canta en un repertorio repleto de melodías como Recuérdame, Que lo nuestro se quede nuestro, Me muero, Solo tú o Te esperaba. Para celebrar la efeméride, el cantante y compositor se va de gira, llamada Carlos XX, que recalará en España el próximo mes de marzo: Las Palmas de Gran Canaria (21), Santa Cruz de Tenerife (22) y Madrid (26).

-Dice el tango que veinte años no son nada pero, ¿qué siente cuando mira atrás en su trayectoria?

-Uy! Pareciera que ha pasado muy poco tiempo y, de repente, te das cuenta de que tus 20 años son una vida entera. Y también me tocó comenzar muy chico en esto, tenía 17 y cumplí 18 cuando empecé en el programa La Academia. Me ha tocado hacer de todo: cine, teatro, televisión, doblaje, música, he escrito, producido, cantado... El escenario es mi lugar favorito. Estoy agradecido por todo lo que he podido vivir y es un privilegio hacer lo que amo, llevar tanto tiempo y que haya un público que me siga respaldando.

-A esta celebración de dos décadas de carrera se une un tema nuevo, Calavera.

-Es una canción que fue hecha primero para El rey de todo el mundo, la última película de Carlos Saura. Está inspirada literalmente en nuestra cultura del Día de Muertos y habla del momento en que la muerte llega a por nosotros, con lo crudo, duro y difícil que puede ser. Lo que quise retratar es que como nadie nos vamos a salvar de ello, no lo pensemos como algo malo, sino bueno, bello por lo menos, que te traiga paz y calma. Todo esto mezclado con ritmos y música con elementos de mariachi, de la música prehispánica de mi país. Es una canción distinta y eso me gusta mucho, que sea tan propositiva.

-¿Y lo próximo que viene?

-Calavera era un gran pretexto para poder seguir explorando este tipo de ritmos inspirados en mi país y ojalá que les pueda compartir un poquito de estas canciones que he estado haciendo. Si bien hay mucha gente que lo que más ha escuchado en mí han sido las baladas, también he ido entrelazando alguna que otra canción de mariachi, tal vez un poco más contemporáneo, y por ahí podemos seguir haciendo alguna que otra canción.

-¿Cómo serán sus tres fechas de directo en España?

-Es un concierto único, literalmente. Las ciudades que lo vayan a vivir van a ver un poquito de cada gira que me ha tocado hacer. En España son cuatro, desde El hubiera no existe. Incluso verán un poquito de El Rey León, que fue el parteaguas en mi carrera, con lo que yo llegué a España. Y muy probablemente pueda tener algunos invitados locales, gente que quiero mucho.

-¿Qué canciones espera escuchar el público aquí?

-Regrésame mi corazón, una mezcla de mariachi y flamenquito, que grabé de hecho con Gipsy Kings. Pero también Alguien me espera en Madrid; siempre he dicho que Madrid me cambió la vida, es la ciudad que me enseñó a querer, a muchas cosas.

-¿Por qué es especial España para Carlos Rivera?

-Porque cuando llegué con El Rey León venía de picar piedra muchos años en mi país. A partir de ahí mi carrera se transforma y cuando regreso a México regreso distinto. La industria, los medios de comunicación, todo el mundo me empezó a ver diferente. A pesar de que llevo 20 años podría decir que son los últimos 13, contando los de El Rey León, en los que mi carrera despuntó y donde han pasado las cosas más importantes.

-Con David Bisbal está nominado a un Grammy Latino por el tema Ahora. El actual auge latino, ¿es la crónica de un éxito merecido?

-Creo que sí. Somos también una cantidad de latinos inmensa y ahora que las plataformas se basan en números, pues ahí es donde más se está notando esta cantidad de gente que hoy marca la tendencia, lo que se quiere escuchar. Estamos en una época diferente, la música latina que hoy llega no es necesariamente la que a mí me toca hacer. Yo estoy más sobre la música melódica que, tal vez, en estos momentos no es la que está petando las listas. Sin embargo, nos ha permitido llegar a públicos a los que antes no hubiéramos llegado. A mí me tocó llegar a España cuando todavía el boom latino no existía y tuve que trabajar de otra manera. Pero España fue puro amor y cariño desde el día uno y se me abrieron las puertas.

-¿Resistencia o coherencia?

-Pues las dos cosas (ríe). Yo diría valentía también. Hoy es un acto de valentía lanzar una balada. Imagínate cuando David (Bisbal) y yo decidimos grabar esa canción. Eso es lo que somos, no podemos hacer otra cosa. Afortunadamente la recompensa llegó con la nominación al Latin Grammy y es curioso porque somos la única canción meramente pop tradicional en la categoría. Al final creo que tiene que haber público para todo. Mis conciertos se llenan donde quiera que voy haciendo baladas. Es un gran orgullo. Somos cada vez menos los que nos atrevemos a seguir siendo fieles a nuestro género.

-¿Cómo es el Carlos Rivera del día a día, el más íntimo?

-(Ríe) Trato de ser lo más normal que puedo, de bajo perfil incluso. Si voy a la calle trato de no llamar la atención porque me da vergüenza. Soy lo menos glamuroso, lo menos artista. Eso sí, cuando voy de artista voy de artista. Ahí sí me gusta llamar la atención y que todo el mundo se voltee a verme.