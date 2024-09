Fundación Telefónica y la EOI se unen para impulsar el empleo de los más jóvenes

Fundación Telefónica apoya a la Escuela de Organización Industrial (EOI) en su labor por el empleo de los más jóvenes y ambas iInvertirán 14,8 millones de euros hasta 2029 con el objetivo de formar a 3.180 alumnos.

Uno de los retos actuales contra el desempleo es construir un puente digital hacia la inserción laboral. Fundación Telefónica y la Escuela de Organización Industrial (EOI) asumen el desafío de contribuir a reducir el paro juvenil impulsando la formación digital gratuita, dirigida a jóvenes en busca de empleo gracias a tres itinerarios que cuentan con numerosas salidas profesiones y un alto índice de empleabilidad: Programación y Diseño Web Frontend; Marketing Digital y Gestión de Proyectos Digitales.

El proyecto se ha lanzado en el contexto de “la vuelta al cole” que caracteriza a este mes de septiembre y al comienzo del curso 2024-2025. Dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, quienes no requieren conocimientos previos relacionados ni titulación, siempre y cuando estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. “Conecta Empleo x EOI” de Fundación Telefónica y la Escuela de Organización Industrial cuenta con un presupuesto de 14,8 millones de euros hasta 2029 con el objetivo de formar a 3.180 jóvenes y cuenta con la cofinanciación de FSE+ y de distintas administraciones públicas, en función de la ciudad donde se realizan los cursos presenciales.

“Aprovechar el talento, generar oportunidades y mejorar las competencias digitales de los alumnos y alumnas es nuestro objetivo principal. Estamos convencidos de que este proyecto será de un gran valor porque acercará a los jóvenes al mercado laboral y, en muchos casos, a su primera oportunidad profesional. Desde EOI nos gusta decir que la formación que impartimos "crea futuro" y, en esta ocasión, lo hacemos sumando fuerzas con Fundación Telefónica para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes”, ha explicado José Bayón, director general de EOI.

Por su parte, el director general de Fundación Telefónica, Luis Prendes, ha querido resaltar que “es urgente aportar soluciones para la inserción laboral de los más jóvenes con las oportunidades que nos brindan las profesiones digitales. Por ello, estamos muy contentos de haber hecho equipo con la Escuela de Organización Industrial en este propósito, y agradecemos el apoyo del Fondo Social Europeo y Garantía Juvenil para lograrlo”.

Se trata de una formación eminentemente práctica, enfocada a la resolución de casos profesionales reales y conectada con los conocimientos y habilidades digitales más demandadas en la actualidad.

Basada en un modelo de formación nada tradicional: con una metodología apoyada en retos (resolución de casos prácticos tanto individuales como en equipo), con aprendizaje entre pares - que aúna lo mejor del modelo colaborativo de Fundación Telefónica y el modelo personalizado de EOI, a través de la figura del mentor/tutor- y con un enfoque eminente práctico -learning by doing, adquiriendo no sólo conocimientos, sino también la aplicación práctica de los mismos y la adquisición de competencias clave en el mundo profesional-. El proyecto incluye un servicio personalizado centrado en enseñar cómo hacer un CV, entrevistas personales y todo lo necesario para la incorporación al mercado laboral.

La formación está segmentada en tres itinerarios, contando cada uno de ellos con tres fases: una primera fase de formación online de autoestudio (30h.), abierto al ritmo del candidato; una formación presencial en diferentes ciudades con 220 horas de formación en la temática elegida, 20 horas de habilidades para el empleo y otras 15 horas de tutorías individuales (un total de 255 h. a desarrollar entre 10 y 12 semanas); y un proceso de conexión con el mercado laboral con la realización de proyectos reales de empresas.

La formación presencial se impartirá inicialmente en Granada, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jerez de la Frontera y Gran Canaria. En los próximos meses se irán abriendo nuevas convocatorias en distintas ciudades españolas.

Tres itinerarios formativos

En el itinerario de Programación y Diseño Web Frontend, los alumnos aprenderán aspectos muy demandados profesionalmente desde el punto de vista del diseño: apariencia visual, diseño gráfico, diseño web, CSS, calidad de código, o frameworks; así como aspectos fundamentales de desarrollo web: etiquetado HTML, programación cliente Javascript y transpiladores.

En el itinerario de Marketing Digital, el objetivo es mejorar la estrategia digital y presencia online de proyectos conceptualizados por los propios alumnos o de proyectos de empresas y PYMEs a las que puedan prestar sus servicios, todo ello gracias a la incorporación de herramientas y técnicas que les ayudarán a mejorar su comunicación y ventas, logrando una mayor competitividad.

En el itinerario de Gestión de Proyectos Digitales se ofrece a jóvenes desempleados los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para su inmersión en el mercado laboral como profesionales en la gestión y creación de productos digitales, poniendo el foco en el hecho de que nos encontramos en un mercado laboral marcado por la transformación digital de la sociedad y donde cada vez existe más demanda de roles como el de Digital Product Manager. El programa es eminentemente práctico y abarca todas las áreas del Product Management, con el objetivo de cubrir las aptitudes demandadas actualmente en el mercado y encajar en las distintas empresas que hoy en día solicitan ese perfil.

EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es una fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Industria, dedicada a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y digital.

Fundación Telefónica

Fundación Telefónica pretende así ser parte activa de una sociedad más justa en la que la personas puedan desarrollar todo su potencial, utilizando la fuerza transformadora de lo digital con el fin de lograr un mayor progreso social.

Por ello, fomenta el desarrollo de habilidades digitales a través de soluciones innovadoras que cambian la vida de las personas para mejorar su empleabilidad, reducir la brecha educativa y hacer frente a la nueva vulnerabilidad social y digital.

Lo hace a través de un modelo de intervención directa, diferencial e innovador centrado en las personas y de la mano de socios estratégicos para lograr un mayor impacto social.