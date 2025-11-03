La XXVI Milla Urbana 'Ciudad de El Puerto' congrega a 150 participantes y consolida su éxito

La XXVI Milla Urbana 'Ciudad de El Puerto', organizada por el Club de Atletismo Alcanatif —presidido por Antonio Villegas— en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ha reunido este sábado a 150 corredores, confirmando la excelente salud de esta prueba atlética. Un año más, la cita ha vuelto a mostrar su vertiente solidaria, aportando los participantes alimentos no perecederos destinados a la Fundación ADRA.

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha subrayado el gran nivel competitivo que se ha podido disfrutar, así como la amplia representación de edades que ha permitido la inclusión de diez categorías, estrenándose por primera vez la categoría Veteranos E, dirigida a atletas de 70 años en adelante.

La competición contempló cuatro circuitos: A (300 metros), B (600 metros), C (1.000 metros) y D, la Milla propiamente dicha, con sus 1.609 metros destinados a atletas a partir de los 14 años. El itinerario, con salida y meta en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, transcurrió sobre un recorrido llano y atractivo por el Paseo Marítimo de La Puntilla, ofreciendo un entorno idóneo para la práctica deportiva.

El evento otorgó trofeo a la mejor marca masculina y femenina del circuito D y al primer clasificado de cada categoría, mientras que los segundos y terceros recibieron medalla. Asimismo, se entregó una medalla conmemorativa al primer clasificado local de cada categoría, además de un reconocimiento especial al atleta y a la atleta de mayor edad participantes.

El mejor tiempo masculino lo ha hecho Walid Msahli, del Club de Atletismo de Albacete en 4 minutos 32 segundos y en la categoría femenina María Flores García, de la Escuela de Atletismo de Medina Sidonia, con 5 minutos 14 segundos.