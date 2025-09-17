La XXVI Milla Urbana Ciudad de El Puerto se disputará el sábado 27 de septiembre

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha presentado el cartel de la XXVI Milla Urbana Ciudad de El Puerto, una prueba organizada por el Club de Atletismo Alcanatif en colaboración con la Concejalía, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la misma y en el que el edil ha estado acompañado por el presidente del club, Antonio Villegas, y los vocales Juan Beuzón y Antonio Cid.

La prueba se disputará el sábado 27 de septiembre, en una cita que comenzará en la Ciudad Deportiva a las seis de la tarde. El coste de la inscripción es de dos euros para las categorías entre sub-8 y sub-18 mientras que a partir de las categorías sub-20 y superiores será de 4 euros. La organización ruega a los participantes en la recogida del dorsal la aportación de alimentos no perecederos para la Fundación ADRA.

Las inscripciones se efectúan en la página web de Cronometraje Deportivo Sesca, donde puede obtenerse también toda la información de la convocatoria. El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 horas del jueves 25. La recogida de dorsales se realizará en la Secretaría Técnica de la carrera una hora antes de la salida de la primera carrera (a partir de las 17:00 horas) en la tribuna de la Ciudad Deportiva. Cada participante recibirá una mochila como regalo.

José Ignacio González destaca el nivel competitivo de la prueba, integrada en el Circuito Local de Carreras, su trayectoria, toda vez que alcanza la vigesimosexta edición, su carácter solidario y la amplitud de categorías previstas por la organización, un total de 28, abarcando así todas las edades e incluyendo, como novedad, una para los mayores de 70 años.

La prueba incluye cuatro circuitos: A (300 metros), B (600), C (1.000) y D (1.609 metros). La organización concederá trofeo a la mejor marca masculina y femenina del circuito D y al primer clasificado de cada categoría, con medalla al 2º y 3º. Además se establece una medalla conmemorativa al primer clasificado local de cada categoría. Las bases fijan que ningún premio es acumulable a otro, por lo que, en caso de que a un atleta le correspondan dos, recibirá siempre el de mayor rango. La ceremonia de entrega tendrá lugar en las mismas pistas inmediatamente terminada la última carrera, prevista para las 20:00 horas.