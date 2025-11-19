La XXIX Carrera Popular Puerto Menesteo se disputará el 30 de noviembre

El Puerto acogerá el domingo 30 de noviembre la XXIX Carrera Popular Puerto Menesteo, un clásico del calendario atlético portuense cuyo cartel ha presentado en el Ayuntamiento junto al presidente del Club de Atletismo Alcanatif, Antonio Villegas.

La cita, organizada anualmente por el citado club y la Concejalía de Deportes, cuenta con la colaboración de numerosas firmas comerciales y tiene una faceta solidaria, pues cada participante donará al menos un kilogramo de alimentos no perecederos a la Fundación Adra. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción e informarse en este enlace.

El plazo de inscripción finaliza a las 15:00 horas del viernes 28 de noviembre, si bien se cerrará antes si se superan los 800 inscritos en la carrera reina (circuito F) o los 500 en la totalidad de las restantes categorías. Mientras que para las categorías inferiores (pitufo a sub – 18) la inscripción será de dos euros, para la carrera reina (sub – 20 a Veterano) se fija una cuota entre los 12 y los 14 euros, según fecha de inscripción. La prueba incluye catorce categorías en modalidad masculina y otras catorce en la femenina, estableciéndose en función de la edad, desde sub 8 hasta Veteranos (este año se estrena la categoría Veterano E, destinada a mayores de 70 años). Se contemplan seis circuitos, según categorías, desde los 300 metros en el caso más corto a los 10.000 en los de mayor extensión.

La prueba, incluida en el Circuito Local de Carreras, partirá de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, donde también concluirá. La organización establece, entre otros premios, trofeo especial al campeón y campeona de la prueba reina (circuito F), a los tres primeros clasificados de cada categoría y medalla conmemorativa al primer clasificado local de cada categoría. Además, se entregará trofeo a los tres clubes con mayor número de participantes (exceptuado el Club de Atletismo Alcanatif).

Los participantes en la carrera reina de 10 kilómetros recibirán como obsequio al recoger el dorsal una camiseta técnica. Ya se han superado los 200 inscritos.