Vox El Puerto reclama medidas reales contra la violencia en el minuto de silencio del 25N

Vox El Puerto participó este martes en el minuto de silencio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El grupo municipal ha reafirmado su compromiso con todas las víctimas y ha denunciado que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez "han generado más inseguridad y desprotección para las mujeres".

Desde Vox sostienen que "el Gobierno se ha convertido en el mayor enemigo de los derechos y la seguridad de las mujeres" y creen que "las leyes feministas han permitido la excarcelación y la reducción de penas de agresores sexuales, mientras las agresiones con penetración han aumentado un 275 % y los delitos contra la libertad sexual un 54,8 %". Añaden además que "la izquierda perdió toda legitimidad tras aprobar la Ley del solo sí es sí, que dejó en la calle a cientos de depredadores sexuales".

El partido denuncia además el abandono de las mujeres maltratadas, especialmente tras la reciente polémica sobre las pulseras telemáticas defectuosas. Vox recuerda que "estas pulseras han fallado en su funcionamiento, no han emitido alertas cuando debían y han dejado desprotegidas a miles de víctimas mientras el Gobierno seguía priorizando campañas ideológicas y gastos propagandísticos". A ello se suma, entienden, "la inseguridad generada por las políticas de puertas abiertas, que han permitido la llegada de culturas que consideran a las mujeres seres inferiores".

Vox afirma que es "el único partido que defiende realmente a las mujeres frente al aumento de agresiones sexuales, la violencia importada y unas leyes que incluso pretenden borrarlas". El partido recuerda también que "la violencia intrafamiliar sigue siendo una realidad que el Gobierno oculta tras su propaganda ideológica", y que "muchas mujeres y menores quedan fuera de cualquier protección por el empeño del Ejecutivo en mantener un enfoque sectario". Por ello reclaman penas más duras para los agresores, incluida la cadena perpetua para los delincuentes sexuales, y la deportación inmediata de inmigrantes ilegales que cometan delitos o pretendan imponer ideologías contrarias a la libertad de las mujeres.

El portavoz de Vox en El Puerto, José Antonio Gomila, explica que “hemos guardado un minuto de silencio por todas las mujeres que sufren violencia, y lo hacemos sabiendo que la seguridad no se garantiza con propaganda”. Gomila ha insistido en que “el Gobierno libera agresores, introduce culturas que no respetan a las mujeres y entrega pulseras defectuosas que no sirven para proteger a nadie”. El edil ha finalizado asegurando que “Vox seguirá exigiendo medidas reales, penas más duras y una protección efectiva para que las mujeres vuelvan a sentirse seguras”.