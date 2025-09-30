Vox El Puerto pide limpieza, mantenimiento y un uso público para el solar de la Plaza de la Pescadería

Vox El Puerto ha solicitado al equipo de Gobierno que actúe de manera urgente en el solar, de titularidad municipal, ubicado en la Plaza de la Pescadería. La formación denuncia que este espacio se encuentra en un estado de abandono absoluto, con abundante maleza y suciedad, lo que ha generado la proliferación de ratas y otras plagas que están afectando gravemente a la calidad de vida de los vecinos del entorno.

Desde Vox recuerdan que, aunque está previsto el desarrollo de este solar, se trata de una actuación que va para largo y cuya ejecución real no está clara. Por ello, insisten en que esta circunstancia no puede utilizarse como excusa para mantener el terreno en un estado lamentable. “Mientras esas obras no comienzan, el Ayuntamiento no puede desentenderse de sus responsabilidades. Es intolerable que un espacio de propiedad municipal y situado en una zona céntrica presente un aspecto tan degradado y se haya convertido en un problema de salud pública”, ha señalado Vox El Puerto.

En este sentido, el partido exige que el terreno sea desbrozado, rehabilitado y acondicionado para el uso y disfrute de todos los vecinos como espacio público que es, hasta darle el destino definitivo que se les vaya a dar. “No pedimos nada extraordinario, solo que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de mantener limpio y seguro un solar que es de su propiedad. Los vecinos no tienen por qué soportar la dejadez del equipo de gobierno del Partido Popular”, han afirmado desde la formación.

Vox insiste en que la limpieza, el mantenimiento y la seguridad de los espacios públicos son elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida en El Puerto y evitar que la ciudad siga acumulando ejemplos de abandono y deterioro urbano.