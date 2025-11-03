Vox El Puerto lleva a Pleno una propuesta facilitar el acceso a la vivienda mediante rebaja de impuestos

El grupo municipal Vox El Puerto ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que propone bonificar al máximo los principales impuestos municipales con el fin de aliviar la carga fiscal de las familias portuenses y favorecer el acceso a la vivienda.

Desde Vox El Puerto aseguran que "la bajada de impuestos anunciada a bombo y platillo por el alcalde, Germán Beardo, es más humo que realidad". Según la formación, “no alivia la presión fiscal que sufren las familias ni ayuda a resolver el grave problema de acceso a la vivienda que vive nuestra ciudad”.

El partido recuerda que el propio gobierno local ha reconocido un superávit de seis millones de euros, lo que demuestra que “se está recaudando mucho más de lo necesario y existe margen de sobra para reducir la carga fiscal y facilitar que los portuenses puedan acceder a una vivienda digna”.

La moción de Vox propone bonificar al máximo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas y las viviendas habituales, así como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para reformas que favorezcan la conciliación familiar o la adaptación de viviendas para personas con discapacidad.

Además, plantea una revisión exhaustiva de todas las tasas municipales que encarecen innecesariamente el precio final de la vivienda.

Asimismo, Vox reclama rebajas fiscales también a nivel autonómico y nacional, recordando que prácticamente un tercio del precio de una vivienda corresponde a impuestos y tasas. En total, la compra de una vivienda en España está gravada con más de 14 impuestos diferentes, lo que convierte el derecho a un hogar en un lujo inaccesible para muchos españoles.

Desde Vox El Puerto destacan que “con una inflación desbocada y una economía real hundida por las políticas de Pedro Sánchez y el PSOE, toda ayuda a los portuenses es poca”. La formación considera que “bajar impuestos es una necesidad para que los jóvenes y las familias puedan quedarse en su ciudad y construir aquí su futuro”.