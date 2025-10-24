Vox alerta de la impunidad del petaqueo en El Puerto ante la falta de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad

Vox El Puerto ha denunciado el preocupante incremento del petaqueo en el río Guadalete y su entorno. Una práctica delictiva que, según el partido, se ha disparado en los últimos meses ante la falta de medios materiales y humanos con los que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Desde la formación explican que este fenómeno no solo alimenta el narcotráfico, sino que también pone en riesgo la seguridad de los vecinos y el medio ambiente. “Cada día aparecen nuevas garrafas y restos de combustible en el río y en las playas, lo que demuestra la impunidad con la que operan estas mafias”, alertan desde Vox El Puerto.

El partido subraya además el grave peligro que supone la existencia de guarderías de gasolina en la zona, donde se almacenan cientos de litros de combustible en condiciones precarias. “Estamos hablando de un riesgo real de explosión o vertido, a escasos metros de viviendas y zonas transitadas”, advierten.

Vox recuerda que esta situación ya fue denunciada por su grupo parlamentario en el Congreso, que reclamó al Gobierno “contundencia contra unos narcos que parecen estar más protegidos que quienes los combaten”. Sin embargo, PSOE y Sumar votaron en contra de esta iniciativa, demostrando la falta de compromiso del Gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Desde Vox El Puerto exigen un refuerzo inmediato de los dispositivos de vigilancia en el río Guadalete, así como un más personal y material para la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil para acabar con esta actividad ilegal. “El Puerto no puede convertirse en refugio del narcotráfico ni en vertedero de combustible”, han señalado.

“El Gobierno debe dotar de medios suficientes a quienes nos protegen y dejar de mirar hacia otro lado mientras las mafias campan a sus anchas en nuestro municipio”, concluyen.