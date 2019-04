Comienza la recta final de la campaña a las Elecciones Generales 2019 e Inés Arrimada (número uno de Ciudadanos por Barcelona), ha decidido comenzar la cuenta atrás y realizar el último esfuerzo en El Puerto.

Desde las 11:30 horas de la mañana el revuelo se notaba en la plaza Isaac Peral (a la altura del bar Manolo), donde los militantes y representantes locales del partido -entre ellos Silvia Gómez (actual concejala) y Curro Martínez (candidato a la Alcaldía)- esperaban la llegada de la política, quien también ha estado acompañada por representantes del partido a nivel provincial, como María del Carmen Martínez (cabeza de lista al Congreso por Cádiz), Sergio Romero (portavoz provincial y segundo de la lista gaditana al Congreso), el diputado Javier Cano o Guillermo Cisneros (coordinador del partido en Puerto Real). En cuanto a Francisco Javier del Cuvillo -el otro concejal que el partido mantiene a día de hoy en el Pleno del Ayuntamiento- ni rastro de él.

Una vez que la política llegó a la plaza Peral (con cierto retraso), y tras atender a un representante de la asociación de trabajadores penitenciarios Tu abandono me puede matar (quienes le entregaron el libro En la cárcel. Los mejores relatos carcelarios del certamen Conrada Muñoz), Arrimadas recorrió calle Nevería, Ganado, plaza de Abastos y Vicario, para finalizar en la plaza de España.

"Hasta el último pueblo necesita soluciones a sus problemas y por eso estamos hoy aquí ", comenzó declarando. "Cádiz tiene muchas más opciones que las que el PSOE nos ha hecho creer. Tenemos de todo: buena ubicación, buen futuro no sólo en el turismo, sino también en la industria, un importante sector logístico que puede despegar, e innovación y emprendedores. Necesitamos oportunidades".

Y obviamente, para ellos, Albert Rivera y Ciudadanos son los que tienen la solución. "¿Creéis que habrá igualdad en el reparto de financiación e infraestructura en toda España si los separatistas catalanes y vascos tienen la llave de Moncloa?. Los protagonistas del Gobierno liderado por Albert Rivera serán las familias y los autónomos, y no Rufián ni Puigdemont".

En cuanto a las encuestas, y a pesar de los resultados que se han conocido esta mañana, Arrimadas ha puesto a Andalucía como ejemplo de que lo difícil no es sinónimo de imposible. "En Andalucía sabemos lo que es conseguir cosas imposibles, pero en las pasadas elecciones andaluzas lo hicimos", aseguraba en relación a la salida del PSOE de La Junta y el palacio de San Telmo. "Estoy convencida que vamos a conseguir lo mismo en toda España". " ¿Y qué pasa con los indecisos?", pregunta un periodista. "Para nosotros eso representa una oportunidad de poder ganar".

Asimismo, Arrimadas ha contestado a la polémica surgida en Coripe (Sevilla), donde en la fiesta de la Quema del Judas 2019 se ha quemado un muñeco que representaba al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. "Me sorprende que los partidos separatistas animan a los Comités de Defensa de la República (CDR) y luego parece que se indignan por otras cosas", aseguró la candidata. "Nosotros llevamos años luchando contra este señalamiento. Estamos acostumbrados. Somos coherentes y vamos a luchar para que el señor Torra, que anima a esto, no tenga más la llave del futuro en nuestro país".

Durante su paseo por El Puerto, en la calle Luna, Inés Arrimadas incluso se compró unas alpargatas de color azul para su traje de flamenca, un color que no encontraba por ningún sitio y lo encontró en la zapatería Noel, actualmente en liquidación por la jubilación de su propietario.