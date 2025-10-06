La Virgen del Rosario de la Hermandad de la Flagelación protagonizó su primera salida procesional por las calles de El Puerto

El pasado viernes 3 de octubre se llevó a cabo la primera salida procesional de Nuestra Señora del Rosario, titular de gloria de la Hermandad Sacramental de la Flagelación y la Amargura. La Virgen recorrió por vez primera las calles de su barrio desde la parroquia de San Joaquín, acompañada por numerosos fieles, hermanos y devotos en un ambiente de recogimiento y solemnidad.

La salida procesional, organizada por la hermandad de la Flagelación, contó con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto a través de la Concejalía de Fiestas, cuyo responsable, el teniente de alcalde David Calleja, asistió en representación del equipo de Gobierno municipal. La hermandad ha expresado su agradecimiento tanto al Consistorio como a la Concejalía por el apoyo prestado en los preparativos y desarrollo del evento.

La procesión, que dio comienzo a las 20:30 horas desde la parroquia de San Joaquín, discurrió por un itinerario que incluyó las calles Cielos, Ganado, Plaza de la Cárcel, Curva, Recta, Luja, Virgen de los Milagros, Chanca, Cervantes, y de nuevo Cielos, para finalizar su recorrido con la entrada en el templo a las 23:30 horas.

El acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Música Maestro Dueñas, que realzó con sus sones un momento tan especial para la ciudad y para la hermandad.

David Calleja destacó “la importancia de este tipo de actos para la vida cultural, religiosa y patrimonial de El Puerto”. En palabras del edil, “hemos asistido a un momento que quedará grabado en la historia cofrade de nuestra ciudad. La Virgen del Rosario ya es parte viva del sentir portuense, y desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos este tipo de iniciativas que enriquecen nuestras tradiciones y fortalecen los lazos de identidad colectiva”.

La hermandad de la Flagelación, que llevaba meses preparando este acontecimiento, ha destacado la implicación de sus hermanos y la calurosa acogida de los devotos, que acompañaron con entusiasmo el recorrido por las calles. Como parte de los preparativos, la igualá de costaleros se celebró el pasado 12 de septiembre en la casa de hermandad, marcando el inicio de una jornada muy esperada.