"Somos la vergüenza de los ayuntamientos de la provincia"

Los grupos municipales de PSOE, Adelante El Puerto y Unión Portuense han vuelto a decir “basta ya” al gobierno de Germán Beardo. En el pleno extraordinario y urgente convocado para este jueves, las mencionadas formaciones han abandonado el salón de sesiones, al no haber podido analizar a fondo la documentación de los asuntos a tratar.

Como han destacado sus portavoces “es una falta de respeto hacia el trabajo de la oposición no haber aplazado este pleno cuando saben que no hemos sido convocados a tiempo porque desde el pasado martes no funcionan los correos electrónicos, ya que el contrato con Microsoft expiró el 30 de agosto y no se ha vuelto a licitar”.

Javier Botella, José Luis Bueno y Ángel Mª González han intervenido para protestar por esta circunstancia afeando al gobierno local “su pasotismo e incompetencia, que está rozando ya todos los límites”.

Desde Unión Portuense, Javier Botella señalaba que “nos plantamos sin ánimo de bloquear, pero no vamos a ser cómplices por más tiempo de esta forma de actuar”.

Por su parte, José Luis Bueno, en representación de Adelante El Puerto, aseguraba que “este es un gobierno bochornoso, la vergüenza de la provincia de Cádiz”. Y con relación al pleno, lamentaba que “ni siquiera han tenido el gesto de avisarnos de la cancelación de los correos electrónicos y de la convocatoria del pleno, y no hemos podido participar en la comisión informativa, por no haber tenido tiempo para estudiar la documentación”.

Ángel Mª. González, desde el PSOE, ha indicado que “una vez más el PP de Beardo, con la complicidad del desleal Curro Martínez y su supuesta compañera, Lola Campos, han protagonizado otra chapuza y no vamos a permitir que esto siga ocurriendo con nuestra participación. Hay una gran cantidad de servicios sin contrato en el Ayuntamiento por la incapacidad manifiesta del PP y Cs”.

"Hay que recordar que la ciudad se encuentra, tras dos años y medio de mandato de Beardo, en una situación nunca antes conocida: con los presupuestos prorrogados de 2018, sin contrato de limpieza viaria, sin contrato de limpieza de los centros escolares, sin contrato de gestión de la Plaza de Toros, sin contrato de limpieza de jardines, sin el servicio de grúa municipal... y ahora, además, desde el martes sin correo electrónico, una circunstancia que está afectando a servicios tan importantes como Bienestar Social o el Registro Municipal y la Oficina de Atención a la Ciudadanía", lamentan desde los grupos.

El portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, sí permaneció en la sesión porque como dijo "somos un partido de orden", pero coincidió con sus compañeros de la oposición en lamentar las formas de la convocatoria, sin haber podido estudiar la documentación por falta de medios y además tratándose de asuntos que no eran urgentes.