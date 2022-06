Los vecinos de Jardín de Cano piden reunirse con el alcalde Germán Beardo

La comunidad de vecinos de Jardín de Cano mantuvo este martes una asamblea para abordar la situación que atraviesan y poner sobre la mesa sus reclamaciones para hacerlas llegar a la Alcaldía. Aunque se une con otros problemas, la clave está en la falta de mantenimiento de las parcelas en desuso situadas entre la calle Parra, calle de La Rosa, Espíritu Santo y Santísima Trinidad.

Hace unos días el alcalde Germán Beardo, con varios técnicos municipales, se personó en el lugar para reunirse con los representantes de los vecinos del residencial, formado por unas 400 familias, y les adelantó que se intervendría para limpiar los solares.

No obstante, según han manifestado los residentes, la actuación realizada no se corresponde con lo que se había comprometido a hacer, ya que no se ha limpiado la totalidad de los terrenos (sólo la mitad) y tampoco se ha alisado la parcela. La situación que soportan los vecinos de Jardín de Cano viene de lejos y no acaba de solucionarse. Por este motivo, sus representantes acudieron ayer al Ayuntamiento para pedir una cita en Alcaldía.

Los vecinos quieren hacer entrega al alcalde de los informes que se han ido elaborando a lo largo de estos años, en los que se refleja el estado del lugar y las situaciones que se producen.

En este sentido, pese a la mayor presencia policial, sigue habiendo prostitución, utilizando para sus prácticas el interior de las parcelas, que carecen de puertas. También continúa el tráfico y consumo de drogas, dando las terrazas de los edificios a las parcelas, donde las familias tienen que contemplar todo tipo de situaciones relacionadas con estas formas de marginalidad.

A ello se une la suciedad y la falta de iluminación, que produce que la sensación de inseguridad vaya en aumento, y según los afectados se produzca “una incipiente alarma social".