Un vecino portuense, triple ganador de un certamen de ajedrez para invidentes

José Manuel Vela Ignacio, flamante campeón de ajedrez para discapacitados visuales de España en tres modalidades (por equipos con la delegación de Cádiz, individual y de ajedrez rápido) es el primer campeón en esta modalidad, que se juega por primera vez bajo el paraguas de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), a la que pertenece.

Desgraciadamente estos premios no tienen compensación económica, pero sí son el fruto del trabajo bien hecho, “por lo que me han supuesto una gran satisfacción”. Y es que José Manuel lleva alrededor de cinco años estudiando dos horas diarias y dedicándole un total de cinco horas al juego.

En anteriores torneos, había rozado el escalafón más alto, siendo este año 2025 el del triunfo total, pues nadie antes había conseguido aunar los tres campeonatos en una misma temporada.

El campeonato por equipos tuvo lugar en Benidorm del 20 al 25 de marzo pasados. José Manuel Vela era el segundo tablero de los cinco miembros de la selección gaditana (junto a Agustín Manrique, Antonio Ramírez, Antonio Quintero y Ángel Mesa), y no perdió ninguna partida, dándose la circunstancia de que era la primera vez que un equipo andaluz ganaba el campeonato de España por equipos.

Por otro lado, el campeonato de España individual se ha jugado recientemente en La Roda (Albacete) del 16 al 25 de noviembre. Comenzar ganando la competición de ajedrez rápido, con un juego de 4.5 sobre cinco partidas, le dio moral para afrontar el siguiente campeonato, del que salió victorioso con un cómputo de 7 sobre 8 partidas, con una última partida, la decisiva, que se alargó por un periodo de 4 horas y 10 minutos, sin descansos.

José Manuel Vela Ignacio es portuense de adopción desde hace una década, y miembro del club Alfil Invidente de Cádiz. Este deportista de élite entiende que “las bondades del ajedrez van desde el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto en niños, a los que se le ayuda así a tomar mejores decisiones y ser más conscientes de sus errores, hasta la prevención en adultos de un posible deterioro cognitivo, lo cual no es ninguna tontería”. Admite que se divierte a la par que juega, y reconoce que después del gran éxito conseguido se le ha creado una especie de vacío.

Tal y como ya publicó este periódico en su día, José Manuel atesora también dos medallas olímpicas, lo que le convierte en el ajedrecista más laureado del panorama actual.