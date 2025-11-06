Unión Portuense propone activar la Caseta Municipal de la Feria durante todo el año

El portavoz y concejal de Unión Portuense, Javier Botella, ha presentado en el pleno de este viernes una moción para impulsar el aprovechamiento integral de la Caseta Municipal, con el fin de abrirla a la ciudadanía durante todo el año y convertirla en un espacio vivo y multifuncional.

Botella denuncia que la Caseta Municipal, a pesar de su ubicación privilegiada e infraestructura adecuada, permanece cerrada la mayor parte del año, limitando su uso prácticamente a los días de Feria. “Se trata de un desaprovechamiento de recursos públicos que podrían generar actividad económica, social y cultural si se gestionan correctamente”, ha señalado.

La moción de Unión Portuense propone que el Ayuntamiento elabore un estudio técnico y de gestión que establezca un modelo de funcionamiento estable, que contemple la celebración de ferias gastronómicas, presentaciones, conciertos, actos asociativos, eventos empresariales y culturales, con criterios de transparencia, igualdad de acceso y rentabilidad social.

Además, la iniciativa plantea que el equipo de gobierno apruebe las normas, tarifas y procedimientos de solicitud necesarios para regular el uso de la instalación. De manera complementaria, se solicita un estudio sobre la viabilidad del aprovechamiento racional de otros espacios municipales singulares, como la Plaza de Toros, el Teatro Pedro Muñoz Seca o el Monasterio de la Victoria, con el fin de mejorar su eficiencia, mantenimiento y sostenibilidad.

Botella también recuerda que el Partido Popular se comprometió en su programa electoral de 2019 a dar un uso anual a la Caseta Municipal, y que en enero de 2022 apoyó una moción de Vox con ese mismo objetivo, sin que hasta la fecha se haya materializado ninguna medida concreta. “Es hora de pasar de las promesas a los hechos. Tenemos equipamientos valiosos que deben estar al servicio de la ciudad, no cerrados once meses al año”, ha recalcado.

Con esta moción, Unión Portuense apuesta por una gestión más eficiente, participativa y sostenible de los espacios municipales, fomentando la vida cultural, social y económica de El Puerto de Santa María.