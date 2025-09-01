Unión Portuense preguntará de nuevo en el pleno por el Plan de Emergencia Municipal

Unión Portuense trasladará al próximo Pleno ordinario de septiembre, que se celebra este viernes, una cuestión clave para la seguridad de la ciudadanía: el estado de la elaboración o actualización del Plan de Emergencia Municipal (PEM).

Este documento, fundamental para coordinar protocolos de prevención y actuación ante situaciones de riesgo, no se revisa desde 1997, lo que lo convierte en un instrumento obsoleto y alejado de la realidad actual.

Cabe recordar que en enero de 2021 y nuevamente en diciembre de 2024, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad sendas mociones instando al equipo de gobierno a elaborar o actualizar dicho plan. Sin embargo, a día de hoy no se han producido avances visibles en esta tarea.

La formación local considera especialmente preocupante esta inacción en un contexto marcado por los fenómenos meteorológicos extremos y, de forma más acuciante, por el aumento de los incendios forestales que están afectando de manera grave a distintas zonas de España.

“El Puerto de Santa María, con su gran extensión de pinares, es un municipio vulnerable a este tipo de emergencias. Resulta imprescindible contar con un Plan de Emergencia actualizado que contemple protocolos específicos frente al riesgo de incendios forestales. El Puerto no puede permitirse seguir sin un plan de emergencias adaptado a la realidad de hoy”, afirma Javier Botella, portavoz de Unión Portuense.

Por todo ello, Unión Portuense elevará al Pleno de septiembre una pregunta concreta al equipo de gobierno acerca del estado en que se encuentra la elaboración o actualización del Plan de Emergencia Municipal, así como las medidas previstas para abordar de manera específica el riesgo de incendios forestales en El Puerto de Santa María.

Con esta iniciativa, Unión Portuense pretende garantizar que la ciudad disponga de un instrumento eficaz, moderno y adaptado a los retos actuales en materia de seguridad y protección civil.