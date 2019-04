Empleados de la depuradora se reúnen con Unión Portuense

Jesús Manuel García Viña y Daniel Buenas Ruiz, delegados de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Las Galeras, han mantenido un encuentro con el candidato a la Alcaldía por Unión Portuense, Javier Botella. En esta reunión ambos delegados han transmitido a Botella la situación actual en la que se encuentran los 33 empleados que están “en situación de desamparo, sin saber su futuro” y que se enfrentan a “la pérdida de un poder adquisitivo por la imposibilidad de negociar”. Según ellos explican esta situación se debe a que “actualmente la empresa está en precario y no tiene contrato en vigor”. Por su parte el partido “apuesta por buscar la fórmula que garantice los puestos de trabajo”. “Los intereses privados tienen secuestrados a los intereses de todos los portuenses y usan a los trabajadores como rehenes”, explica Botella. “Cuando PP y Antonio Jesús Ruiz, (actual candidato de AxSÍ) privatizaron Apemsa secuestraron los intereses de los portuenses. Somos conscientes de que el rescate no es tarea fácil, pero tenemos que intentarlo”, ha declarado el candidato, quien asegura que el Gobierno debe calcular las posibilidades reales a corto plazo de recuperar Apemsa o apostar por un nuevo pliego de concesión; no sin antes denunciar las posibles irregularidades de la última concesionaria.