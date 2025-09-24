Toyota, la Junta y empresas andaluzas se darán cita en El Puerto para demostrar que el modelo Lean mejora empleo y productividad

¿Puede una metodología nacida en las fábricas de Toyota en Japón mejorar el empleo juvenil en Andalucía? La respuesta es sí, y más de 2.000 estudiantes andaluces ya lo están demostrando. El próximo martes 21 de octubre, el colegio Safa San Luis de El Puerto de Santa María acogerá un evento que reunirá a expertos de primer nivel para celebrar los diez años de colaboración entre la red de centros educativos Safa y la Escuela de Lean Management, una alianza pionera en la formación profesional en España.

Durante esta década, el proyecto ha acreditado a casi 200 docentes y ha formado en metodología Lean a más de 2.000 alumnos, con un impacto directo en más de 2.200 familias andaluzas. El modelo Lean, que nació en la industria del automóvil para reducir desperdicios y aumentar la eficiencia, ha demostrado ser igual de eficaz en sectores tan diversos como la construcción, la administración pública o la aeronáutica.

El acto conmemorativo contará con intervenciones destacadas de profesionales y organizaciones que están aplicando Lean con éxito:

· Aurora Hermosilla, inspectora general de Servicios de la Junta de Andalucía, expondrá cómo esta metodología ha reducido los plazos del procedimiento de concesión del grado de discapacidad en la Administración Pública.

· Ignacio Calderón, director de la firma jerezana Maxproject, explicará cómo Lean ha optimizado los tiempos y costes en obras y reformas.

· Rafael Navarro, representante de Alestis, empresa del sector aeronáutico, compartirá su experiencia en la implantación de Lean como sistema sostenible de trabajo.

Pero el momento más esperado llegará con la intervención del responsable de Transformación Organizacional de Toyota España, que ofrecerá la conferencia principal del evento bajo el título 'Hacia una eficiencia sostenida por medio de la cultura y los valores'. Una oportunidad única para conocer de primera mano cómo la multinacional japonesa aplica su filosofía de trabajo para lograr resultados duraderos basados en las personas.

Formación profesional con impacto real

El modelo Lean no solo ha revolucionado los procesos productivos; también está transformando la educación. La integración de esta metodología en los ciclos de Formación Profesional de Safa ha convertido a sus alumnos en perfiles muy valorados por las empresas, al dotarles de competencias prácticas alineadas con las necesidades del mercado laboral actual.

El evento, de acceso gratuito, está dirigido a empresas, entidades públicas, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada en la mejora continua y la eficiencia organizativa.