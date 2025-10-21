El Taller de Teatro Joven de El Puerto representará 'La Plasmatoria', de Pedro Muñoz Seca, el 2 de noviembre

El concejal de Juventud, José Ignacio González Nieto, ha visitado al elenco que el próximo 2 de noviembre, a las 18:30 horas, llevará a escena en el Auditorio Municipal San Miguel la obra 'La Plasmatoria', de Pedro Muñoz Seca, dentro del Taller y Muestra de Teatro Joven 2025.

Durante su encuentro con la quincena de alumnos del taller —a los que se han sumado integrantes de otros colectivos teatrales como el Grupo Balbo—, el edil quiso compartir impresiones y animar al público a disfrutar del talento joven portuense en esta cita de entrada libre hasta completar aforo.

El Taller de Teatro Joven, que inició su 16ª edición el pasado 2 de septiembre, desarrolla sus clases en la Sala de la Juventud (c/ Valdés, 3) los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas, hasta el próximo 30 de octubre. La experiencia culminará con la representación de una obra que conserva casi íntegramente el ingenio del texto original del dramaturgo portuense.

La actividad está impartida por Olvido Producciones, bajo la coordinación de Enrique Miranda y la dirección escénica de Begoña de los Santos. Miranda ha explicado que este año se ha querido rendir homenaje a la tradicional representación de Don Juan Tenorio, habitual en torno al 1 de noviembre, con “La Plasmatoria”, una parodia del mito de Don Juan en la que Muñoz Seca demuestra su brillante humor y dominio de la palabra. “Es un privilegio poder representar esta obra en su ciudad natal, tan amante del teatro”, ha subrayado Miranda, quien además ha agradecido la confianza de la Concejalía y recordado que de este taller han surgido actores y actrices hoy profesionales, como Pepe Sevilla.

A lo largo de sus quince ediciones anteriores, el Taller y Muestra de Teatro Joven ha llevado a escena títulos tan diversos como El sueño de una noche de verano, '¡Viva el teatro!', 'El Buscón', 'La venganza de Don Mendo', 'Fuenteovejuna' o 'El médico a palos', consolidándose como una de las iniciativas culturales más esperadas por la juventud portuense.