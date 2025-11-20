Suvipuerto inicia obras de mejora en 37 viviendas municipales

La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, Suvipuerto, continúa avanzando en su compromiso de mejorar y modernizar el parque municipal de viviendas, con nuevas actuaciones destinadas a reforzar la calidad de vida de las familias. En esta ocasión, se ha puesto en marcha una intervención que comprende un total de 37 viviendas, distribuidas en tres bloques situados en Valdés, 25, Los Toreros, 1 y Manuel Díaz Domínguez, 28.

La actuación consiste en el resanado, restauración y pintado de las fachadas principales y de los patios interiores de los edificios. Se trata de una mejora especialmente necesaria, ya que la última intervención similar se realizó hace aproximadamente 15 años, y estos trabajos contribuirán no solo al bienestar de los residentes, sino también a mejorar la imagen de toda la zona. El presupuesto destinado a estas obras asciende a 39.200 euros.

Este jueves la presidenta de Suvipuerto, Leonor Caballero, junto al gerente, Antonio Jesús Ruiz, y varios vecinos han supervisado el inicio de los trabajos, que “ya van cogiendo ritmo y empiezan a marcar la diferencia en el entorno”, según ha señalado la propia presidenta.

Estas obras se suman a otras actuaciones ya emprendidas por la empresa municipal, como la rehabilitación de la comunidad de vecinos de Santa Clara 40 o las intervenciones llevadas a cabo en El Tejar, donde se está ejecutando la renovación completa de los ascensores. Con esta línea de trabajo, Suvipuerto continúa mejorando y dignificando los espacios comunes que comparten los inquilinos, muchos de los cuales presentaban un notable deterioro.