Los sindicatos consideran insostenible la situación de los recursos humanos en el Ayuntamiento de El Puerto

La plantilla municipal se ha concentrado este martes una vez más ante el Ayuntamiento, para protestar por la situación de los recursos humanos en el consistorio portuense.

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de El Puerto, con la representación de los sindicatos CCOO, CSIF., UPLBA, STMA y UGT, ante lo que consideran "la continuada y persistente falta de interés por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en los asuntos relativos a la plantilla municipal", convocaban esta movilización denunciando "el consabido incumplimiento de lo dispuesto en Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador y los perjuicios -incluso económicos- que está provocando a la mayoría de los empleados públicos. Nos vemos obligados de nuevo a realizar movilizaciones y acciones de protesta en estas fechas festivas", explican en un comunicado.

Para los representantes municipales "la situación con la gestión de los recursos humanos es insostenible y se está volviendo insoportable para la mayoría del personal. Hace un año y medio que gobierna la actual presidencia y ha sido incapaz de aprobar los asuntos pendientes de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobados hace 19 meses, ni de llevar a cabo una sola negociación en la Mesa General, más allá de los asuntos urgentes relativos a la pandemia, sin olvidar que nos encontramos sin reconocimientos médicos y que vuelve a perderse el vestuario laboral de este año".

Añaden además que "la pérdida de 140 puestos de trabajo conlleva el mal funcionamiento de determinados servicios en precario, y para agravarlo el Equipo de Gobierno continua sin regular la provisión de destinos haciendo los traslados a dedo y premiando con productividad discrecionalmente a determinados funcionarios excluyendo al resto, incumpliendo el Plan de Ajuste en vez de revisarlo y poner en marcha planes de productividad para todos los servicios que lo necesiten. Los continuos atrasos en el pago de las nóminas, el impago de atrasos o las ayudas sociales no hacen sino poner en evidencia la mala gestión e incompetencia para resolver estos temas. La máxima gravedad del asunto no es que sólo suceda en lo relacionado con el personal, sino que la parálisis de ejecución de proyectos es paralela a la del presupuesto y no está justificado que este Equipo de Gobierno, a causa de la fiscalización que ellos mismos se han impuesto y que son incapaces de resolver, no puedan gestionar y ejecutar 4 millones de euros por anualidad, ya que esto perjudica en gran medida a El Puerto y a sus habitantes", afirman.

Los empleados municipales aclaran que "nuestra lucha no es solo para defender nuestros derechos laborales, sino para que los servicios públicos municipales se presten con eficacia y diligencia -cosa que en la actualidad no sucede- y luego se recurra a descargar sobre la plantilla una responsabilidad que es competencia política del Equipo de Gobierno, que aún a día de hoy no ha demostrado una capacidad óptima de gestión".