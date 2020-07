La Policía Local ha puesto pie en pared y desde hace una semana se ha negado a trabajar más allá de su jornada laboral, tras haberlo decidido en asamblea y después de haber atendido durante varios meses el estado de alarma, "cumpliendo rigurosamente con su trabajo en las calles pese a la falta de material y de recursos humanos". La plantilla decidió la semana pasada no hacer ningún servicio voluntario fuera de su jornada laboral, y ha manifestado que esta será la tónica del verano "si la Corporación no cuenta con la plantilla de policías locales y se sienta a negociar la fórmula que permita a los agentes conciliar su vida familiar y personal".

Fuentes sindicales consideran que el trabajo que han realizado durante el estado de alarma "lejos de ser considerado y reconocido, se ha visto pisoteado por la falta de respeto que demuestra el alcalde hacia estos trabajadores", y lamentan que Germán Beardo "sigue pensando que un verano de ocio y atracciones para una ciudad que quiere convertir en el centro del turismo de la provincia, se puede conseguir sin efectivos policiales suficientes".

Los sindicatos policiales llevan mucho tiempo criticando la falta de agentes y la merma de efectivos, "que año tras año va disminuyendo sin que ningún responsable municipal haga nada para resolverlo". Señalan por ello que el número de policías "no es suficiente para absorber la demanda de efectivos para cubrir la seguridad de muchos kilómetros de playa, una ciudad llena de turistas, eventos lúdicos durante todo el verano y el control sanitario de las normas impuestas por la Junta de Andalucía en torno al Covid 19".

Sin ir más lejos, "este fin de semana no ha habido policías en las playas, ni en el centro, ni en el dispositivo de control de tráfico preparado para recibir la afluencia de público que pudiera atraer el Mundial de Motociclismo", señalan. "Mientras el equipo de gobierno proclamaba a los cuatro vientos una ciudad segura, dejaba al colectivo de Policías Locales en la estacada, al pensar que no les eran necesarios, y sin intentar ningún tipo de de negociación ha preferido cubrir el dispositivo del Mundial de Motociclismo con vigilantes de seguridad y Policías Nacionales que no posee ninguna competencia en materia de tráfico y no pueden controlar de manera efectiva el volumen de vehículos que circulan por la ciudad".

"Con tan solo uno o dos vehículos policiales por turno, los requerimientos recibidos por la sala operativa del 092, se han ido agolpando sin poder ser resueltos, encontrándose la mayoría de ciudadanos que llamaba con la contestación de no poder ser atendidos por falta de efectivos".

Para los sindicatos policiales, el gobierno local "quiere extenuar al colectivo haciéndolo trabajar en sus días de descanso para así mantener un número suficiente de efectivos que cubran todas las expectativas vendidas una y otra vez en redes sociales. Queda muy bonito en dichas redes sociales decir que El Puerto es una ciudad segura, pero los vecinos y visitantes podrán comprobar que no hay policías en las playas, ni para controlar los innumerables grupos de jóvenes haciendo botellón, la música a altas horas de la madrugada, un control exhaustivo del tráfico, basta con hacer una llamada a la sala del 092 y comprobar el tiempo de solución del requerimiento, si este es atendido".

Por último, las fuentes sindicales denunciantes desconocen si la partida destinada a motorada, de 70.000 euros, se ha empleado en su totalidad el primer fin de semana o se ha dividido en dos para afrontar el segundo: "Desconocemos, en el caso de haber dividido las partidas, si ese ha sido el motivo por el cual no se han colocado badenes en la antigua nacional IV, que hubieran impedido o complicado las carreras de motocicletas a alta velocidad que se han producido", concluyen.