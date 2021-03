El sindicato mayoritario de la Policía Local afirma que no hay agentes para los servicios extraordinarios

El sindicato de la Policía Local UPLBA ha emitido un comunicado en respuesta al reciente anuncio de la concejala de Seguridad, Marina Peris, sobre los anunciados refuerzos de vigilancia y control durante la Semana Santa.

Desde esta sección sindical consideran "irreales" tales refuerzos, ya que como explican "la cruda realidad es que no hay suficientes policías en la actualidad para hacer ningún servicio extraordinario encaminado a reforzar seguridad, no hay dispositivos especiales, no hay refuerzos en determinados turnos, cada vez que se hace un control o un requerimiento de seguridad concreto, se deja de atender el resto de trabajo diario, puesto que ese trabajo extraordinario sale del mismo número de agentes que prestan servicios diariamente".

Desde el sindicato explican que "existen por turno una media de tres patrulleros que se dedican a cubrir todos los requerimientos que surgen de manera ordinaria y que según los grandes planes de seguridad de la concejala, pasan a realizar controles y refuerzos".

Desde la UPLBA consideran "sorprendente que durante este último año de pandemia los agentes de Policía Local hayan levantado multitud de actas por incumplimiento de documentación a establecimientos públicos, sin que hasta la fecha hubieran terminado en resolución punible alguna, y que ahora precisamente por motivos que desconocemos se haya dado una rapidez inusual a unas actas levantadas el pasado día 20 de este mismo mes por los mismos motivos que otras muchas y sin embargo se vendan como algo extraordinario".

Desde el sindicato creen que "se intenta vender a los portuenses una de las mejores gestiones realizadas en el área de Seguridad, cuando la cruda realidad de esta Concejalía es que lleva sin ser ocupada efectivamente desde que subió el nuevo equipo de Gobierno al poder, hace ya casi dos años. La concejala sólo figura, no actúa, no soluciona, no gestiona, da la sensación de que es más bien un maniquí que está colocado para llevarse las críticas a su mala gestión, salvaguardando de esa forma la figura del alcalde como máximo responsable de la Policía Local".

El sindicato mayoritario de la Policía Local recuerda que lleva tiempo informando al equipo de Gobierno de la situación de la Jefatura, con una grave disminución de efectivos, falta de organización y un lamentable estado de las dependencias policiales, con dos denuncias presentadas en Inspección de trabajo por daños estructurales con peligro para la seguridad y salud de los trabajadores, entre otras cosas. "Es inaudito que a estas alturas sigan queriendo vender gestión como si todo fuera perfecto. El colectivo de policías locales ha perdido en varios años más de 35 agentes y sigue perdiendo una media de ocho agentes por año, debido a las continuas jubilaciones de agentes pertenecientes a una plantilla bastante envejecida. En la actualidad el número de efectivos de calle se encuentra bajo mínimos, con numerosos agentes en situación de primera actividad, prorrogada por ser denegado sistemáticamente su derecho a ocupar por edad puestos de segunda actividad", lamentan.

Así, desde esta sección sindical consideran que "lejos de haberse preocupado por establecer un plan paulatino de recuperación de efectivos, el equipo de gobierno actual ha ido relegando la creación de nuevas plazas, limitándose a gestionar la incorporación de 16 agentes, una gestión ya iniciada con el anterior gobierno municipal, plazas que solo parchearán el grave problema de efectivos, debiendo haber estado cubiertas hace ya más de un año y de las que aún no se ha iniciado el proceso selectivo", recuerdan.

Para finalizar, desde el sindicato califican a Peris como "una vendedora de humos que nunca aparece por Jefatura y que lejos de hacer bien su trabajo se dedica a hacer de parapeto para cubrir la mala gestión del alcalde, al menos en nuestra área".