Sin pescado en la plaza de abastos de El Puerto

La plaza de abastos de El Puerto de Santa María presenta este viernes un aspecto más propio de un lunes, día en el que tradicionalmente no hay pescado, ya que a causa del paro de los pescadores, que no saldrán a faenar al menos hasta la próxima semana, no hay género que vender.

Si hasta ahora en los últimos días era posible adquirir algo de pescado, ya que tres o cuatro puestos permanecían abiertos, hoy viernes ya todas las pescaderías del mercado han cerrado sus puertas.

Y es que los pescadores de la flota portuense llevan ya varios días sin salir a faenar y como dijeron tras la última reunión celebrada con el Gobierno, no lo harán al menos hasta principios de la próxima semana.

En cuanto al resto de los puestos del mercado municipal, en apariencia funcionan con normalidad aunque las carnicerías explican que tienen que acudir ellos mismos en busca del género, con lo que les supone de gasto, y afirman que todos los productos han subido sus precios al menos en un euro el kilo.

En cuanto a las fruterías, una de las más populares del mercado, la de Kike, explica que de momento tiene prácticamente de todo pero que desde el pasado miércoles cada vez resulta más difícil conseguir género. Esta frutería y otras de la plaza acuden, como otros pequeños comerciantes y restaurantes, directamente al mercado mayorista de Jerez, pero cada vez les resulta más difícil no tener problemas a causa de los piquetes, por los que muchos ya han descartado acudir en furgonetas y van a bordo de sus vehículos particulares, si bien de este modo apenas pueden cargar con género para la venta.

Así las cosas, algunas fruterías creen que de no resolverse el paro de los transportistas a corto plazo la semana que viene comenzarán a faltar frutas y verduras.