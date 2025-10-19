La Sede Humanitaria Portuense del Cáncer reclama un local durante el acto por el Día del Cáncer de Mama

El acto celebrado este domingo en el Ayuntamiento portuense con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama ha estado marcado por la reivindicación de la Sede Humanitara Portuense del Cáncer, que ha aprovechado la conmemoración para reivindicar un local en el que poder desarrollar su actividad a partir del mes de diciembre, cuando perderán la sede que tienen en Valdelagrana, y que vienen ocupando desde hace muchos años.

La presidenta de la asociación, que no ha llegado a un acuerdo hasta el momento con el Ayuntamiento para que se les facilite un nuevo local, ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una sede en la que poder ofrecer a sus 90 pacientes y 190 socios los tratamientos a los que ahora tienen acceso, y que son fundamentales para sobrellevar la enfermedad desde el punto de vinta tanto físico como psicológico.

Se trata de tratamientos muy costosos y que se alargan en el tiempo, y a través de los servicios que ofrecen estas asociaciones se logra llegar a la mayor parte de la sociedad.

El alcalde, Germán Beardo, les ha contestado aludiendo a la falta de locales municipales, y se ha comprometido a hablar con la edil de Asuntos Sociales, Carmen Lara, para ver en qué estado se encuentra el expediente de solicitud de un local, que de momento se les ha denegado a través de un decreto municipal.

La entidad ha contado con el apoyo del resto de las asociaciones de lucha contra el cáncer en la ciudad.

Por otro lado, la Casa Consistorial se ha teñido de rosa con motivo de la efeméride, como cada año.