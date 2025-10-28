La sección de UGT del Servicio de Ayuda a Domicilio de El Puerto denuncia represión sindical del Ayuntamiento

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de El Puerto de Santa María han denunciado públicamente "la represión sindical y el trato discriminatorio que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, está ejerciendo contra la sección sindical de UGT”, que forma parte del comité de empresa de este servicio.

En los últimos días, el concejal Javier Bello ha vuelto a mantener reuniones con CCOO “sin convocar ni permitir la asistencia de las representantes de UGT”, pese a su legitimidad legal y representativa dentro del comité. Lamentan que esta práctica no es nueva: “se trata de un patrón continuado de exclusión y silenciamiento hacia las trabajadoras afiliadas a UGT y sus delegadas. Consideramos esta actitud una vulneración flagrante del derecho a la libertad sindical y un acto de represión laboral, impropio de un gobierno democrático. Ningún representante político puede decidir con qué sindicato reunirse y con cuál no. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la participación y representación equitativa de todas las secciones sindicales que conforman el comité”.

Esta “exclusión deliberada” se suma a una larga lista de irregularidades y conflictos que arrastran desde hace más de un año: errores continuos en las nóminas, impagos, falta de contratos firmados, aumento unilateral de horas de trabajo, jornadas abusivas, ausencia de descansos, carencia de material de protección y de formación, entre otras muchas incidencias. “Todo ello con el silencio cómplice del equipo de gobierno”, lamentan.

“El SAD es un servicio esencial, que atiende a personas mayores y dependientes de El Puerto. Exigimos respeto, transparencia y condiciones laborales dignas. Exigimos que se ponga fin a la discriminación sindical y que el Ayuntamiento cumpla con su deber de actuar como garante de los derechos laborales y de representación sindical de todas las trabajadoras. No pedimos privilegios, pedimos igualdad, legalidad y respeto. No vamos a seguir calladas ante un gobierno que pretende dividirnos y silenciar nuestras voces”, concluyen.

Reunión de Bello con representantes de CCOO en el comité de empresa

La reunión a la que se refieren desde UGT entre Javier Bello y el Comité de Empresa del servicio de Ayuda a Domicilio (solo con CCOO) tenía como objetivo dar seguimiento a las demandas planteadas por las trabajadoras ante la empresa adjudicataria, Óbolo, en relación con el pago de sus nóminas.

Durante la reunión, Bello reiteró "el compromiso del Gobierno municipal con las trabajadoras, asegurando que el Ayuntamiento seguirá exigiendo a la empresa adjudicataria el cumplimiento estricto del contrato firmado, con el fin de garantizar los derechos laborales y las condiciones acordadas en la prestación del servicio".

El teniente de alcalde subrayó además la importancia de mantener "un canal de comunicación constante y transparente con los representantes de las trabajadoras para velar —dijo— por la correcta prestación de un servicio esencial para la ciudadanía”. Asimismo, reafirmó la vigilancia activa del Ayuntamiento sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Óbolo.