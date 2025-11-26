Este sábado se presenta en El Puerto un libro de Ana María Castillero sobre el legado musical de la Academia

Este sábado 29 de noviembre, a las 13:00 horas, tendrá lugar en el Auditorio Municipal del Monasterio de San Miguel, en la calle Virgen de los Milagros, 27, la presentación del libro 'Fondo musical de la Academia Bellas Artes Santa Cecilia', de Ana María Castillero Gómez.

Se trata de un magnifico trabajo realizado por la autora, que supone un rescate del amplio legado musical y cultural de la Academia.

La publicación se realiza dentro de los actos de celebración del 125 Aniversario de la entidad, que se han venido conmemorando durante todo este año.

La cita no se ha podido llevar a cabo en la sede de la Academia, en la calle Pagador, al estar cerrado el edificio como medida de precaución por el mal estado que presenta, en tanto no se acometan obras de consolidación en el inmueble, que es de propiedad municipal.