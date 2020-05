Los rocieros portuenses revivirán estos días los momentos clave del camino.

Este miércoles, 27 de mayo, la hermandad del Rocío portuense hubiera protagonizado un año más su salida hacia la aldea almonteña, con la misa de romeros en la ermita de los Caminantes, la despedida a la Virgen de los Milagros y la oración en el monolito de Las Marías, para embarcar en Bajo de Guía hacia Doñana y comenzar allí el Camino 2020. No ha podido ser, pero aún así la hermandad no ha querido dejar pasar esta fecha sin pena ni gloria y lleva ya varias semanas realizando actividades on line y distintas celebraciones, para las que se ha servido de las ventajas que ofrece la tecnología.

Desde la refundación de la hermandad, en 1959, es la primera vez que la entidad portuense no podrá estar en la aldea junto a la Blanca Paloma.

En estas complicadas circunstancias, una de las primeras acciones fue realizar una campaña de suscriptores en YouTube, lo que les ha permitido retransmitir en directo y mantener unida a una comunidad que roza los mil miembros en El Puerto.

El hermano mayor de la entidad, Gonzalo Ganaza, explica que a pesar de las dificultades de este año "hemos intentado llevar el Rocío a todos, de manera que los hermanos se sientan partícipes".

Así, desde el pasado 29 de abril la hermandad ha venido celebrando una serie de actos, a través de las redes sociales, destacando el pasado 2 de mayo, fecha prevista para el Pregón, las palabras del capellán de Camino Fray Juan Franco. También se recordó en esa jornada el Pregón del 50 aniversario de la hermandad, colgando el vídeo de aquél año en las redes sociales.

También se han estado colgando vídeos realizados por los hermanos, en los que han compartido diversas vivencias y anécdotas del camino y de la Romería del Rocío.

Ya esta semana, y hasta el viernes 29 de mayo, se celebrará el triduo en honor de la Virgen, con una eucaristía a las nueve de la noche (que se retransmitirá por YouTube), aunque en horario de siete a ocho de la tarde estará la Virgen expuesta a los fieles.

Antes de cada día de triduo se colgarán algunos vídeos con palabras de las personas más significativas de la hermandad y se revivirán los momentos más especiales, con imágenes de cada una de las jornadas de la romería.

Entretanto, la hermandad continúa volcada en su labor social, con la ayuda a las hermanas del convento del Espíritu Santo, que de ser mensual ha pasado ahora, con motivo de la pandemia, a ser semanal.

Como explica Gonzalo Ganaza, "tras esta prueba que nos ha puesto la Virgen saldremos con más ilusión aún para preparar la romería del año próximo. El Rocío hay que vivirlo todos los días del año".