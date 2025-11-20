“La réplica de la Niña inicia el mismo camino de abandono que el Vaporcito”

Vox El Puerto denuncia el grave estado de abandono que sufre la réplica de la carabela la Niña, considerada una de las mejores reproducciones del mundo y que, pese a su valor histórico y turístico, permanece deteriorada y sin la atención municipal necesaria. El grupo municipal alerta de que su situación recuerda peligrosamente a la degradación que sufrió El Vaporcito, cuyo olvido institucional lo ha llevado a un estado de ruina irreversible.

El portavoz de Vox El Puerto, José Antonio Gomila, señala que “La Niña debería ser motivo de orgullo para nuestra ciudad, pero hoy lo que vemos es un símbolo histórico deteriorándose sin que nadie intervenga”. Añade que “El Puerto no puede volver a cometer el mismo error que con el Vaporcito, que terminó convertido en un recuerdo doloroso por culpa de la inacción”.

Gomila subraya que “cuidar nuestro patrimonio no es una opción ni una fotografía turística, es una obligación”, y critica que el Germán Beardo y su equipo “ignoren elementos que representan la identidad de generaciones de portuenses y que forman parte de nuestra memoria colectiva”.

El grupo municipal recuerda que el abandono de la Niña y el Vaporcito no son casos aislados, sino un reflejo del deterioro generalizado del patrimonio portuense, visible en numerosos edificios históricos, solares protegidos y elementos culturales sin mantenimiento. Para Vox, esta situación perjudica gravemente la imagen de la ciudad, su atractivo turístico y la preservación de su historia.

Vox reclama una intervención urgente sobre la réplica de la carabela y una estrategia municipal seria para evitar que el municipio siga perdiendo elementos de valor incalculable. “Si no actuamos ahora, perderemos otra parte de lo que somos, igual que ya ocurrió con el Vaporcito”, concluye Gomila.