"El gobierno de El Puerto llega tarde y mal a los problemas que crea por falta de gestión"

La concejal de Vox, Leocadia Benavente ha respondido a las manifestaciones del intendente jefe de Policía Local, lamentando "que no sea el equipo de gobierno quien de explicaciones de porqué los coches de la policía no pueden patrullar al tener racionado el combustible".

A pesar de la afirmación de Rafael Muñoz Leonisio, señala la concejala, "la realidad es que el Ayuntamiento carece de contrato para el repostaje, y que tan sólo cuenta con el combustible que se encuentra en los tanques. Por ello, ante esta situación, los mandos de la policía han recibido una orden escrita sobre como proceder ante la escasez de combustible", insiste la edil de Vox.

La orden dada a los mandos, que según la edil debe ser pasada al responsable de turno si no hubiera mando, dice textualmente que "con motivo de los trámites para la renovación del contrato de combustible del Ayuntamiento, se os traslada que de momento no se podrán repostar los vehículos de los que disponemos para el servicio, por lo que en previsión de no quedarnos sin combustible, se establece de manera provisional el siguiente protocolo de uso de los radiopatrullas, hasta nuevo aviso”.

La orden desgrana las medias de racionamiento tales como: “Se deberán utilizar un máximo de dos unidades por turno” o que “las dos unidades estarán en retén en la Jefatura, es decir, que únicamente podrán salir a la calle por demandas ciudadanas o a criterio del jefe de turno suficientemente justificado”.

Además, “se deberá anotar en las incidencias de la Sala del 092, los kilómetros de inicio y de fin del servio de cada unidad para llevar un control del consumo”. Y ”en el caso de que existan más de 4 agentes, éstos prestarán el servicio a pie”.

La concejala de Vox ha lamentado "que el intendente se quiera dedicar a hacer política, intentando afear a los que sí cumplen con su deber, que en el caso de un partido en la oposición es el de control al gobierno". Benavente se pregunta si al intendente jefe "le desvela que los policías a su cargo tengan que pasar por estas penurias laborales, y se vean señalados por los ciudadanos por no poder cumplir con sus funciones por carecer de combustible en los vehículos".

Benavente concluye manifestando que “por desgracia, la realidad es tozuda, y una vez mas ha quedado en evidencia que el equipo de gobierno de Germán Beardo llega tarde y mal a los problemas que crea por su falta de gestión. La falta de contratos para desarrollar la función municipal es la tónica habitual del equipo de Gobierno de PP-Ciudadanos, que desean vivir en una burbuja de marketing ajena a la realidad. En el caso de la concejalía de Policía Local, la situación es sangrante, se han quedado sin coches de policía en verano o con un vehículo que no superaba los 50 Km/h, se han quedado sin grúa, y ahora sin combustible. Esta es la política de gestión a la que Beardo denomina 'Soluciones'”, concluye.