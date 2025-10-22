Quejas por el estado de la pista deportiva municipal de Valdelagrana

Este es el estado que presenta la cubierta de las instalaciones.

Usuarios de la pista deportiva de Valdelagrana ubicada junto a la parroquia de Los Mercedarios han expresado su malestar por el estado en que se encuentra la zona de vestuarios y servicios de la misma.

Estos ciudadanos denuncian que desde hace aproximadamente un año vienen dando aviso de la situación para que se arregle, sin que se haya recibido hasta ahora ninguna respuesta.

Entre otros problemas, cada vez que llueve se inunda el patio cerrado interior con peligro de que se produzcan resbalones.