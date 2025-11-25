El Punto Violeta operativo durante el Monkey Week en El Puerto no recibió ninguna denuncia

La concejala de Igualdad, Silvia Gómez, ha informado que el Punto Violeta habilitado por su área en el festival Monkey Week, en colaboración con la organización del evento, no recibió ninguna denuncia durante su funcionamiento. El dispositivo centró su labor en la difusión y sensibilización, proporcionando materiales informativos al público asistente

Gómez ha valorado la iniciativa como "muy positiva", tanto por la afluencia como por el alcance social logrado. Además, ha destacado que el equipo del Punto Violeta informó previamente de su actividad a los establecimientos hosteleros de la zona, cuyos profesionales "mostraron plena colaboración" y estuvieron preparados para contactar con el servicio si hubiera sido necesario.

La instalación, presente por primera vez en el Monkey Week, permaneció operativa el sábado 22 de noviembre en la plaza del Castillo, de 16:00 a 24:00 horas, atendida por una trabajadora social, una integradora y una psicóloga-criminóloga, todas ellas profesionales con amplia experiencia y formación en género. Con esta actuación, la Concejalía de Igualdad dio continuidad a la Campaña de Prevención de Agresiones Sexuales en Espacios de Ocio bajo el lema 'Libres... Disfruta Sin Agresiones', desarrollada en esta ocasión junto a la iniciativa 'En mi Festi NO'.

El Punto Violeta puso especial atención en la prevención de la sumisión química, difundiendo pautas sobre cómo actuar ante una posible sospecha y detallando los recursos disponibles para una respuesta inmediata.

En total, el equipo profesional atendió e informó a 162 personas (33 hombres y 129 mujeres), de las cuales aproximadamente la mitad tenía entre 40 y 59 años.

El Punto Violeta es un espacio de sensibilización dirigido a la ciudadanía, cuyo objetivo es promover un ocio —especialmente nocturno— seguro y libre de acoso y agresiones machistas. Además de informar y prevenir, estos puntos funcionan como zonas de acompañamiento y atención personalizada para posibles víctimas, donde pueden activarse, si procede, los protocolos de actuación urgentes.