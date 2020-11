De los 200 puestos de trabajo que anunciaron PP y PSOE solo vamos a tener 25

En el pasado pleno ordinario del mes de noviembre Unión Portuense se interesó por la situación del Plan de Empleo Covid-19 en nuestra ciudad. En este sentido, el concejal de Desarrollo Económico anunció cómo se iban a distribuir los 25 puestos de trabajo ofrecidos en dicho plan y, en base a estos datos, voy hacer una pequeña valoración.

Lo primero que llama la atención es la cifra total, ya que, tras una reunión entre De la Encina (PSOE) y Beardo (PP) en mayo de este año, anunciaron en prensa que el Plan de empleo Covid de Diputación permitirá la contratación de en torno a 100 portuenses durante unos seis meses y que el montante para ellos superaría los 625.000 euros. Sin embargo, la información ofrecida por el Ayuntamiento habla únicamente de 25 plazas para el Plan Covid. Este descuadre de cifras entre lo anunciado en prensa y lo contratado realmente se hace más escandaloso cuando recordamos el anuncio de Germán Beardo sobre más de 100 puestos de trabajo con el Plan AIRE al que finalmente no nos adherimos. En resumen: PP y PSOE anunciaron en prensa más de 200 empleos y los portuenses solo podrán optar a 25.

¿Cuál es la razón por la que anunciaron en torno a 100 y se ha quedado en 25? Creemos que existen tres razones. La primera: La propaganda y humo que suelen vender los grandes partidos políticos. Eso o alguien se quedó sin pilas en la calculadora cuando hizo las cuentas. La segunda razón: Que el Ayuntamiento no aporte nada al Plan y que los materiales corran a cargo del propio Plan de Empleo. Si el Ayuntamiento corriese con estos cargos como hacen otros Ayuntamientos, tendríamos más recursos para destinar íntegramente en empleo, como por ejemplo San Fernando que con una cifra similar (637.538,89€) van a contratar a 42 personas, siendo el único municipio de más de 50.000 habitantes que ha destinado todo el dinero de la Diputación a gasto de personal. La tercera razón: Es la cualificación del personal seleccionado. En nuestro Ayuntamiento han cogido perfiles de categorías más altas que otros ayuntamientos cercanos, al ser más cualificados mayor sueldo y antes agotan el crédito.

Hay ayuntamientos que para ampliar a más personas estas ayudas han seleccionado categorías más humildes o incluso han dividido el número de meses. En el caso de El Puerto, podríamos deducir que han primado más las necesidades del propio Ayuntamiento que ampliar el número de empleados. Y ese es otro análisis que podemos hacer, el reparto y distribución de esos 25 trabajadores en las diferentes áreas municipales: 6 para Turismo, 5 para Economía, 5 para Urbanismo, 4 para Mantenimiento, 1 para Medio Ambiente, 1 para Patrimonio Histórico, 1 para Fiestas, 1 para Fomento y 1 para Bienestar Social. De aquí podemos sacar muchas conclusiones, prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento están mermadas pero lo primero que me llama la atención es que 6 personas se destinen a Turismo y solo 1 a Bienestar Social, o cómo ninguna ha sido destinada para Deportes.

Evaluando desde fuera, comparto la prioridad por el área de Urbanismo y la Económica ya que son cuellos de botella que bloquean al resto del Ayuntamiento, pero no entiendo técnicamente el priorizar Turismo. Una cosa es priorizar el turismo portuense y otra el personal del área de turismo, que por desgracia su gestión seguirá bloqueada actualmente por la propia pandemia. Argumento este que mínimamente podrá usar o agarrarse desde el gobierno para no priorizar en Deportes, ya que si futuras medidas restrictivas cierran nuestras instalaciones no serían tan necesarios. Es un argumento, pero la realidad es que en la actualidad los clubes de baloncesto no tienen ni canastas a su disposición por falta de personal.

Otro análisis, este más morboso, es si en vez de analizar por áreas analizamos por concejales o colores dentro del gobierno, para así ver el peso de cada uno dentro del gobierno. Aquí sin duda el campeón es Curro donde mezclando sus áreas de Turismo y Mantenimiento se lleva 10 puestos. Continúa Blanca con 5 que es normal que salga reforzada tras la destitución de Bello en el área económica. Con ella empata Danuxia, también con 5, no es la revolución que prometieron en urbanismo, ni mucho menos, pero es un gesto. Con 2 tenemos a Calleja, 1 para Millán, otro para Bello y también tenemos un solo refuerzo para la concejalía a cargo de Mari Carmen Lara. Y con 0 refuerzos cierran el ranking Alvaro Obregón, esté no es ninguna sorpresa, continua Marina Peris que parece un castigo y puede que lo sea, y por último, la sorpresa del listado, con un 0 en Deportes, un 0 en Cultura y un 0 en Educación, las concejalías a cargo de Lola Campos de Cs, que entre todas no suma ni un solo refuerzo.

Pues a falta de Presupuestos, de modificaciones de plantilla o del Plan AIRE, hemos sido testigos del primer gran gesto político de este gobierno en cuanto a su lista de prioridades. Y la lectura que podemos hacer es que Bienestar Social, Cultura, Deportes y Educación se encuentran al final de la lista de esté gobierno.