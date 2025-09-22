El Puerto se vuelca con el I Torneo Benéfico de Pádel a favor de la AECC

La cita unió deporte, salud y solidaridad, logrando reunir a 35 parejas participantes en el Club Deportivo Las Marías

María José Pérez Sánchez-Romate, presidenta de la AECC en El Puerto: “Tenemos que implicar a toda la sociedad en la lucha contra el cáncer”

Miembros de la organización, con el concejal de Deportes.

Este pasado fin de semana se ha celebrado el I Torneo Benéfico de Pádel a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Fue en el Club Deportivo Las Marías, reuniendo a 35 parejas participantes en un ambiente de convivencia, solidaridad y deporte.

El edil de Deportes, José Ignacio González Nieto, quiso mostrar el respaldo del Ayuntamiento a esta iniciativa solidaria, que como dijo “pone de relieve el enorme corazón de El Puerto, la fuerza del deporte como herramienta de prevención y salud, y la capacidad de nuestra ciudad para unirse en torno a causas que importan de verdad”.

El torneo, que comenzó el viernes y concluyó el domingo con la entrega de trofeos, sorteos y actividades de convivencia, h recaudado fondos destinados a apoyar la labor que la AECC desarrolla en la ciudad, ofreciendo atención gratuita a personas con cáncer y sus familias.

El concejal de Deportes ha felicitado a la presidenta de la AECC en El Puerto, María José Pérez Sánchez-Romate, y a todos los voluntarios de la entidad “por su compromiso, esfuerzo y dedicación en la organización de este primer torneo, que esperamos se consolide como una cita fija en el calendario deportivo y solidario de la ciudad”.

Asimismo, González Nieto ha destacado “la importancia de respaldar estas iniciativas que fortalecen nuestro tejido asociativo, fomentan la vida saludable y transmiten valores de solidaridad, unión y superación”.

Además de la colaboración del Ayuntamiento y de la Escuela de Pádel Las Marías, participaron en la iniciativa el Consulting Inmobiliario Gilmar y el Club Deportivo de Pádel Valdesport.

