El Puerto: Vecinos del Pago de la Alhaja piden que se reubiquen unos contenedores retirados

Vecinos del Pago de la Alhaja han remitido un escrito al alcalde, Germán Beardo, para trasladarle su "sorpresa e indignación la retirada injustificada de dos contenedores de basura que durante más de 20 años han estado ubicados en la calle Alhaja, dando servicio a toda la zona residencial".

Los vecinos explican que "dichos contenedores han constituido desde siempre un punto básico para la recogida de residuos urbanos, y su eliminación está generando graves inconvenientes a los residentes, tanto desde el punto de vista de la insuficiencia de contenedores como de la logistica diaria, obligando a desplazamientos innecesarios para el depósito de basura, lo cual resulta especialmente problemático para personas mayoreso con movilidad reducida".

También quieren dejar constancia "de nuestra sospecha fundada de que esta retirada responde a intereses particulares por parte de los propietarios de las parcelas colindantes actualmente en construcción, quienes -según se comenta entre los vecinos- no desean tener los contenedores próximos a su futura vivienda, a pesar de que los contenedores ya estaban instalados mucho antes de que comenzaran las obras y de que dichas parcelas ya disponen de sendos rebaje de acera para vados de acceso de vehículos a las parcelas, lo cual evidencia que los contenedores eran parte del diseño urbano desde los inicios de la urbanización".

Los afectados consideran "intolerable que se tomen decisiones de este tipo que perjudican a la mayoría de los vecinos en favor de presuntos intereses particulares, sin consulta previa ni justificación oficial alguna". Por todo ello, solicitan la reposición inmediata de los contenedores de basura en su ubicación original en la calle Alhaja; que se les informe formalmente de los motivos que han llevado a su retirada, indicando si ha mediado alquna petición formal por parte de particulares y qué criterios se han seguido para acceder a dicha retirada; y que, en el futuro, cualquier decisión gue afecte a los servicios comunes de nuestra urbanización sea comunicada y consensuada con los vecinos, en un ejercicio de transparencia y respeto a la convivencia vecinal".

El escrito prsentado al alcalde va acompañado de las firmas de los vecinos afectados, en señal de su disconformidad ante lo ocurrido y como respaldo colectivo a la solicitud.