El Puerto: Vecinos de la Barriada de la Playa se preguntan cuándo terminará la obra del tanque de tormentas

Los vecinos de la Barriada de la Playa y las zonas próximas a la obra del tanque de tormentas se preguntan cuánto tiempo queda aún para que entren en funcionamiento las instalaciones de la nueva infraestructura que ejecuta la empresa de aguas Apemsa, así como cuando se van a concluir las obras, que deberían haberse terminado en mayo de 2024.

Vecinos de la asociación San Marcos se temen que lo que estaba previsto para septiembre, el comienzo de las obras en la calle Aurora, no se verá como mínimo hasta el año 2026, "volviéndonos a comer otro verano con las molestias de unas obras en las puertas de las casas de los vecinos", lamentan.

También echan de menos "más transparencia e información sobre las obras. En lo que respecta a la Barriada La Playa y avenida de la Bajamar, desde que la concejala Marta Rodríguez fue reemplazada no hemos vuelto a tener otra reunión con los nuevos responsables de la Concejalía, aún habiéndolas solicitado", aseguran. Hay que recordar que quien reemplazó a Rodríguez en el cargo fue el concejal Jesús Garay, ahora de baja por paternidad, y cuyas funciones en este ámbito ostenta por ahora el propio alcalde, Germán Beardo.

Por lo que respecta a las incidencias aparecidas en las viviendas, los vecinos consideran que "nos están dejando tirados", ya que lo que en principio se iba a acometer cuando terminaran las obras en la avenida de la Bajamar ahora, según el perito, se les dice que "aquí no vendrán albañiles, si acaso se os propondrá alguna indemnización".

En otro orden de asuntos, desde la asociación vecinal San Marcos aseguran "estar cansados de solicitar cada año la limpieza de husillos, barrido de hojas y poda de árboles. Si estos no se lleva a cabo periódicamente, estaremos expuestos siempre a las inundaciones por mucho tanque de tormentas que se construya", lamentan, y denuncian que tras las últimas lluvias han sido los propios vecinos los que han tenido que achicar el agua de los husillos.