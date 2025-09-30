Puerto Sherry refuerza su proyección internacional en el Southampton International Boat Show

Puerto Sherry ha estado presente en el Southampton International Boat Show, una de las ferias náuticas más importantes de Europa, reafirmando así su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el sector marítimo.

La directora comercial de Puerto Sherry, Mariluz Rivero, asistió al evento con el objetivo de fortalecer relaciones estratégicas con armadores, distribuidores y actores clave de la industria. Durante los días que duró la feria, Rivero presentó la propuesta de Puerto Sherry para consolidarse como destino náutico de referencia en el sur de Europa, destacando su enclave privilegiado en la bahía de Cádiz, la calidad de sus servicios y su capacidad para acoger grandes eventos internacionales.

“Estar presentes en Southampton era esencial para Puerto Sherry, porque nos permite conectar con los principales líderes de la industria, conocer de primera mano las últimas tendencias y reforzar nuestra posición como un puerto deportivo abierto al mundo”, subrayó Mariluz Rivero.

En el marco de la feria, Puerto Sherry potenció la promoción de sus instalaciones y de su amplia oferta, que combina infraestructura portuaria de primer nivel con servicios de calidad para navegantes y empresas del sector. Entre las principales líneas de actuación se incluyen el desarrollo de nuevas alianzas comerciales con armadores y distribuidores internacionales, la exploración de soluciones tecnológicas innovadoras en línea con su apuesta por la modernización y la sostenibilidad, y la puesta en valor de su oferta complementaria, que abarca gastronomía de alta calidad, hostelería y espacios para eventos náuticos y corporativos.

También durante esta feria, Puerto Sherry fue nominado a los prestigiosos premios International Marina of the Year 2025, organizados por The Yacht Harbour Association (TYHA) y patrocinados por Haven Knox-Johnston.

Esta asociación británica, presente en una treintena de países, promueve el desarrollo de marinas a través de asesoramiento técnico, formación, acreditaciones como Gold Anchor y estándares de calidad.

Dentro de las votaciones, que incluyen las categorías de Empleado del Año y Equipo del Año, los usuarios han destacado especialmente al director técnico del Club Náutico de Puerto Sherry, Lucas Alcón, reconocido por su compromiso y excelencia en el servicio.

Esta nominación refuerza la proyección internacional de Puerto Sherry, fruto de su participación en ferias y salones náuticos, y pone en valor la dedicación de su equipo humano, fortaleciendo el vínculo con los clientes y consolidando una cultura corporativa basada en la excelencia y el orgullo de pertenencia.

Con su presencia en el Southampton International Boat Show y la nominación a los premios TYHA, Puerto Sherry da un paso más en su estrategia de internacionalización, reafirmando su objetivo de consolidarse como destino náutico de primer nivel. Su combinación de tradición marítima, servicios modernos y respeto por el entorno lo posiciona como puerto de referencia para clientes nacionales e internacionales, capaz de brindar experiencias únicas a los amantes del mar y de seguir liderando la oferta náutica en la Bahía de Cádiz.