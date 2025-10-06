Puerto Sherry y Discakids llenan de sonrisas la Bahía con la jornada solidaria 'Un día para desconectar en el mar'

Foto de grupo de algunos de los participantes en la actividad.

Puerto Sherry y Discakids, la plataforma de apoyo a familias con niños con discapacidad física, organizaron el pasado sábado 4 de octubre la jornada solidaria 'Un día para desconectar en el mar', una iniciativa que ofreció a decenas de familias una experiencia de bienestar, convivencia y contacto directo con el mar.

Gracias al patrocinio de Permobil, Karma Mobility S.L. y Puerto Sherry y la colaboración desinteresada de numerosos usuarios de Puerto Sherry y de otros puertos vecinos, familias con niños con movilidad reducida disfrutaron de una jornada inolvidable navegando por las aguas de la bahía de Cádiz.

El éxito de la actividad se refleja en las cifras, con 133 participantes -39 familias- distribuidos en 42 barcos con base en Puerto Sherry, Sancti Petri, Puerto América y Rota.

Como muestra de agradecimiento a los armadores solidarios y coincidiendo con la celebración en Cádiz de la SailGP, la organización obsequió con una quincena de entradas para visitar los boxes del evento internacional.

Además de la experiencia náutica, el encuentro incluyó una zona de exposición con stands informativos de entidades y empresas que ofrecen servicios y productos para personas con discapacidad, acercando recursos útiles a las familias.

La jornada culminó con un almuerzo gratuito, concebido como un espacio de convivencia, intercambio de experiencias y creación de lazos entre familias, voluntarios y colaboradores.

“Este evento es una oportunidad para que las familias de niños con discapacidad disfruten de un día sin preocupaciones, en un entorno amable y natural. Aprovecho para agradecer la implicación de nuestros usuarios. Esperamos que haya sido una experiencia inolvidable para todos los participantes”, destacó Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry.