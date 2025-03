El Puerto Resiste cree que Beardo vuelve a jugar al engaño con respecto a los pisos turísticos

El Puerto/El grupo de afectados por los pisos turísticos El Puerto Resiste cree que el equipo de gobierno de Germán Beardo solo usa este asunto para distraer de otros problemas como la imputación de Jesús Garay. También recuerdan que "ya el verano pasado anunciaron, casualmente justo antes de la manifestación que se convocó contra el turismo de borrachera y los pisos turísticos, una supuesta congelación de licencias y la realización de inspecciones a los pisos ilegales. Al mes de ese anuncio ya se pudo comprobar que nada era verdad, ya que las licencias nunca se congelaron y no se ha llevado a cabo ni una sola inspección en la ciudad", lamentan.

“Estamos hartos de que el equipo de gobierno engañe a la ciudadanía, cuando claramente lleva 6 años apostando abiertamente por potenciar la especulación y la construcción sin medida alguna, expulsando a los portuenses de su propia ciudad. La gente que tenemos que soportar pisos turísticos en nuestros bloques o en nuestra calle lo estamos sufriendo muchísimo y a ellos no les importa en absoluto. Les invitamos a vivir en un bloque con pisos turísticos durante el verano, a ver si cambian de idea”, señalan.

“En el centro, que es donde más pisos hay, estamos viendo como los residentes se marchan por no aguantar más a gente borracha que no les deja dormir y que les hace la vida imposible. Se están cargando lo poco que quedaba de nuestro centro histórico. Pero el verdadero problema radica en el propio Decreto de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla. Por desgracia, se trata de un Decreto que aunque sirve para congelar Viviendas de Uso Turístico, no frena la categoría de Apartamentos Turísticos. Esto deja abierta la posibilidad de que sigan proliferando por nuestra ciudad las mismas consecuencias relacionadas con las Viviendas de Uso Turístico, dejando de nuevo a los Apartamentos Turísticos sin ningún tipo de regulación. Y viendo el historial que acumulan desde el consistorio actual, sabemos que no tienen interés alguno en frenarlas. Todo esto nos hace ver que se trata de nuevo de una cortina de humo, como ya nos tienen acostumbrados”, explican.

“Por desgracia, esto significa que seguiremos viendo crecer los números de pisos turísticos en nuestra ciudad y seguirá empeorando el problema de la vivienda y de la convivencia. Para realmente ponerle freno lo que necesitamos es prohibir totalmente cualquier categoría de vivienda o apartamento turístico en la ciudad hasta la implantación del PGOM, un documento que necesitará realizarse con un gran énfasis en la participación ciudadana, escuchando así a los vecinos y vecinas. Algo que ayudará a entender el problema de verdad y seguramente llevaría a una gran limitación de los lugares donde puedan existir estos negocios o incluso su completa prohibición en determinadas zonas tensionadas, como puede ser el centro histórico y los barrios residenciales históricos de la ciudad.”

También recuerdan que en el mandato actual del Partido Popular "no se ha construido ni una sola vivienda asequible para la gente de El Puerto, y tampoco tienen intención de promoverlo, más allá de anuncios vacíos de contenido. El modelo actual de gran ciudad gira entorno a la idea de un mercado sin control, que beneficia a grandes propietarios y rentistas y perjudica enormemente a la ciudadanía de toda la vida y a nuestros jóvenes que se ven obligados a buscar vivienda en otras ciudades”, concluyen.