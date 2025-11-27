El Puerto distingue a los agentes de Policía Local que cumplen 25 años de servicio con la Medalla a la Constancia

El Hospitalito acogió hace unos días la entrega de la Medalla a la Constancia a los agentes de la Policía Local que cumplen 25 años de servicio, un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la trayectoria de quienes han dedicado media vida a proteger y velar por la seguridad de la ciudad. Este homenaje pone en valor su profesionalidad, su entrega al servicio público y el papel fundamental que desempeñan en la convivencia y protección de todos los portuenses.

El acto, presidido por el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Javier Bello, acompañado por el Intendente Principal de la Policía Local, David Viñuela Robles, miembros del equipo de Gobierno, familiares de los agentes y los propios galardonados, comenzó con un sentido homenaje al agente José Francisco Moreno Mora, quien falleció repentinamente tras 37 años de servicio en el Cuerpo de Policía Local. José Francisco, ingresado en julio de 1985 y oficial desde 1998, se jubiló hace dos años y medio. Todos los presentes guardaron un minuto de silencio en su memoria, reconociendo su dedicación, entrega y legado entre compañeros y ciudadanos.

La Medalla a la Constancia, recuperada por el equipo de Gobierno en 2023, distingue a los agentes que cumplen 25 años de servicio y cuya trayectoria carece de notas desfavorables, reconociendo vocación, entrega y lealtad al servicio público. Cabe recordar que en 2024 no se celebró este acto por honor y respeto a la memoria del agente Sergio Alejo Gallardo, fallecido el 26 de septiembre de 2024, tras un accidente en acto de servicio.

Los agentes distinguidos este año con la Medalla a la Constancia han sido José Antonio Romero Mellado; Carlos Santos Belinchón; Francisco Javier Cerratos Pérez; Manuel Correa Montojo; Juan José Guerrero Jiménez; José Asencio Faiña; Francisco Javier Cruzado Infante; Manuel Baro Zajara; Francisco Javier Cabrera Cruz; David Martínez Noriega; Juan Carlos Martínez Noriega; Francisco Javier Sosa Maza; Andrés Pruaño Muñoz; Cándido Tundidor Neira; Miguel Ángel Novo Bustamante; Fermín Ceballos Mora; y Antonio Damián Beas Mariscal

El acto concluyó con las palabras de clausura de Javier Bello, quien destacó la trayectoria, constancia y entrega de los agentes, así como su contribución al bien común y a la seguridad de El Puerto de Santa María. Bello agradeció también a Jesús Garay y al Intendente de la Policía Local su trabajo para devolver el pulso de esta institución, fomentando la cooperación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y manteniendo el compromiso de servicio con los portuenses.

Un agente de El Puerto, condecorado en Sevilla por su colaboración con la Policía Local

Por otro lado, el agente de la Policía Local Juan Carlos Mesa Delicado ha sido condecorado por la Policía Local de Sevilla en reconocimiento a su destacada colaboración en investigaciones sobre hechos delictivos e infracciones administrativas en la ciudad hispalense. Gracias a esta cooperación, se han resuelto numerosos casos, permitiendo la instrucción de atestados judiciales y expedientes administrativos.

Fruto de este éxito, el agente portuense fue propuesto para recibir una Mención Honorífica del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla, que le fue el lunes 24 de noviembre, durante la celebración del Día de la Policía en honor a San Clemente, festividad trasladada al lunes al coincidir con el domingo. La distinción se concede conforme al Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Policía Local de Sevilla, a propuesta del alcalde José Luis Sanz y aprobada posteriormente en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebrado el 22 de octubre. El acto institucional tuvo lugar en Fibes, donde se reconoció públicamente la labor del agente portuense.