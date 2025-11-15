El Puerto cierra los parques públicos e instalaciones deportivas municipales al aire libre este sábado por los avisos meteorológicos adversos

Se prevé que la situación empeore a partir de las 16:00 horas

Aemet eleva a naranja el aviso por tormentas, fuertes lluvias, fenómenos costeros y viento en Cádiz

Una imagen del parque de La Paz, en Valdelagrana.
El Ayuntamiento de El Puerto ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos e instalaciones deportivas municipales al aire libre durante la jornada del sábado 15 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, ante la alerta naranja de AEMET por lluvias.

La medida responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se informa a toda la ciudadanía que los espacios permanecerán cerrados hasta que finalice el episodio meteorológico y se realicen las inspecciones técnicas oportunas para confirmar que no existen riesgos antes de la reapertura.

La AEMET señala que a partir de las 16:00 horas comenzará a empeorar la situación, que mantendrá dicha inestabilidad hasta las doce de la noche. Concretamente se espera riesgo importante de lluvias y un acumulado de entre 20 y 30 litros por hora tanto en el litoral como en la campiña gaditana. En cuanto al viento, soplará de fuerza 7 a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora en todo el litoral, donde permanecerá el aviso amarillo.

El Ayuntamiento recomienda a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos y actividades y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales municipales.

