El Puerto celebra la XXIX edición de la Carrera Popular Puerto Menesteo

El Puerto de Santa María vivió el domingo una de sus citas deportivas más emblemáticas con la celebración de la XXIX Carrera Popular Puerto Menesteo, que este año ha reunido a 262 corredores, además de unos 50 niños y niñas que participaron en las pruebas infantiles, pese al inicio de jornada marcado por la lluvia.

El concejal de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, presidió la entrega de trofeos y destacó especialmente el carácter solidario de esta edición. La prueba, organizada por el Club de Atletismo Alcanatif, presidido por Antonio Villegas, contó con la colaboración del Ayuntamiento y de diversas empresas locales. Cada participante aportó al menos un kilogramo de alimentos no perecederos destinados a la Fundación Adra, reforzando así la vertiente social del evento.

González Nieto subrayó “el compromiso y la ilusión que cada año demuestran tanto corredores como voluntarios”, asegurando que esta carrera “no solo es un referente deportivo, sino también un ejemplo de cómo el deporte contribuye a construir una ciudad más unida y solidaria”. El edil agradeció igualmente el trabajo del Club Alcanatif y el apoyo de las entidades colaboradoras, destacando que “El Puerto sigue consolidando un calendario deportivo de calidad, pensado para todas las edades”.

La prueba contempló catorce categorías masculinas y otras tantas femeninas, desde sub 8 hasta Veteranos, incorporando este año la nueva categoría Veterano E para mayores de 70 años. Se desarrollaron seis circuitos adaptados a las edades, con distancias que oscilaron entre los 300 metros y los 10.000 metros.

El recorrido partió y finalizó en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, en una edición incluida dentro del Circuito Local de Carreras. Entre los premios destacaron el trofeo especial para los campeones de la prueba reina (circuito F), reconocimientos para los tres primeros clasificados de cada categoría, medalla conmemorativa para el primer local de cada una y trofeos a los tres clubes con mayor participación, excluyendo al club organizador.

En la clasificación general masculina, el vencedor fue Rubén Vela Benítez, del Triatlón Barrosa, mientras que en la general femenina se impuso Sara Amar Aguilera, del club Triatleta Roteños.

El Ayuntamiento felicita a todos los participantes y colaboradores por contribuir un año más al buen desarrollo de esta cita deportiva tan arraigada en la ciudad.